Diretta Siena Pistoiese/ Streaming video e tv: le formazioni per il derby (Serie C)

Siena Pistoiese, diretta dall’arbitro Paolo Bitonti della sezione Aia di Bologna, sarà uno stuzzicante derby toscano in calendario alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, martedì 5 marzo 2019, presso lo stadio Artemio Franchi di Siena e valido come recupero del girone A di Serie C, il gruppo senza dubbio più condizionato dalle tante partite ancora da recuperare. Siena Pistoiese è appunto una di queste, ma le due formazioni ci arrivano con situazioni di classifica assai diverse. La Robur Siena è reduce dalla vittoria ottenuta sabato sul Gozzano che ha permesso ai bianconeri di raggiungere quota 48 punti, nei quartieri alti della classifica, con il secondo posto a portato di mano in caso di risultato positivo oggi, dunque gli uomini di Michele Mignani scenderanno in campo da favoriti contro una Pistoiese che sta vivendo un campionato molto difficile. La sconfitta sul campo dell’Alessandria nella scorsa giornata ha fermato gli uomini di Antonino Asta a quota 24 punti, eppure la salvezza è vicina a causa dei guai di tante altre società. L’obiettivo della Pistoiese è dunque quello di tornare da Siena con qualche punto, per consolidare questa posizione abbastanza tranquilla.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Siena Pistoiese; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA PISTOIESE

Vediamo adesso quali sono le probabili formazioni attese per Siena Pistoiese. La Robur Siena di Michele Mignani dovrebbe proporci un 4-3-3 con Contini fra i pali, protetto dalla linea difensiva a quattro formata da Pedrelli, D’Ambrosio, Varga e Zanon. A centrocampo dovremmo invece avere il perno centrale Gerli affiancato dalle due mezzali Bulevardi e Vassallo, infine il tridente d’attacco formato dai due esterni Aramu a destra e Guberti a sinistra, più Gilozzi prima punta. La replica della Pistoiese di Antonino Asta invece dovrebbe prevedere il 3-5-2 con Terigi, Ceccarelli ed El Kaouakibi nella retroguardia a tre davanti a Pagnini. Nel folto centrocampo a cinque i titolari dovrebbero essere da destra a sinistra Regoli, Luperini, Petermann, Vitiello e Llamas, infine Momentè e Fanucchi dovrebbero essere i due titolari nella coppia d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione, diamo anche uno sguardo al pronostico di Siena Pistoiese in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. I padron i di casa partono largamente favoriti in questo derby toscano, infatti il segno 1 è quotato a 1,55, mentre poi si sale a quota 3,55 in caso di pareggio (segno X) ed infine a 6,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2, naturalmente in caso di successo della Pistoiese.



