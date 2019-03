Diretta Siena Gozzano/ Streaming video e tv: toscani favoriti nelle quote (Serie C)

Siena Gozzano, diretta dall’arbitro Mario Davide Arace della sezione Aia di Lugo di Romagna, si gioca alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, sabato 2 marzo 2019, per la ventinovesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2018-2019. L’appuntamento sarà naturalmente presso lo stadio Artemio Franchi della città toscana, dove Siena Gozzano metterà di fronte due formazioni con situazioni di classifica alquanto diverse ma con obiettivi altrettanto stimolanti. I padroni di casa del Siena, reduci da una importante vittoria sul campo della Pistoiese, hanno 45 punti in classifica, non dovrebbero avere alcun problema a qualificarsi per i playoff e cercano caso mai di conquistare la migliore posizione possibile pensando poi alla griglia proprio dei playoff. Il Gozzano invece arriva da un pareggio contro l’Alessandria con cui è salito a quota 31 punti in classifica, ancora insufficienti per entrare in zona playoff, ma i piemontesi sono undicesimi e di conseguenza puntano ad entrare fra le prime dieci a coronamento della prima stagione fra i professionisti che già sarebbe positiva con una tranquilla salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Siena Gozzano; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA GOZZANO

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Siena Gozzano. Michele Mignani dovrebbe schierare i toscani con un 4-3-3 con qualche criticità soprattutto in difesa, dove Pedrelli, D’Ambrosio, Rossi e Zanon dovrebbero formare la linea a quattro davanti al portiere Contini. A centrocampo ecco Gerli in cabina di regia, affiancato dalle mezzali Arrigoni e Bulevardi, mentre il tridente offensivo dovrebbe avere i due esterni Aramu e Guberti in appoggio alla prima punta Gilozzi. Il Gozzano di Antonio Soda dovrebbe invece proporre il 3-5-2 con qualche dilemma soprattutto a centrocampo: Viola in porta, protetto dalla difesa a tre con Tumminelli, Gigli e Mangraviti; Secondo, Palazzolo e Salvestroni potrebbero agire in mediana, con Messias esterno destro ed Evans a sinistra, mentre Bruschi e Rolfini sono i favoriti per comporre la coppia d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione, proviamo ad analizzare anche il pronostico per Siena Gozzano basandoci sulle quote dell’agenzia Snai. Il segno 1 è nettamente favorito ed è infatti quotato appena a 1,70. Si sale poi con il pareggio alla quota di 3,40, che è quella indicata in caso di segno X. Infine, una vittoria esterna del Gozzano varrebbe ben 5,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



