Diretta Indian Wells 2019/ Streaming video e tv, orario del torneo (tennis)

Il torneo di tennis Indian Wells 2019 scatta nella giornata di giovedì 7 marzo (con il torneo maschile, quello femminile è partito ieri sera): al sole del deserto californiano, alle ore 20:00 di casa nostra, vivremo i primi match di questo appuntamento che viene comunemente conosciuto come il “quinto Slam”, sia per l’inusuale durata (che copre due settimane, appunto come i Major pur iniziando di mercoledì) sia per la qualità delle strutture che accolgono i protagonisti e tutti gli appassionati. Indian Wells è di fatto il Master 1000 più prestigioso, che compone insieme al successivo Miami il Sunshine Double: fare la doppietta è uno dei punti cardine nella carriera di un grande tennista, almeno tentativamente. Qui giocano anche le donne, e dunque per 11 giorni vivremo un appuntamento con tutti i big presenti sulla scena e che ci terranno compagnia a caccia del titolo; vedremo anche se gli italiani sapranno farsi onore nel torneo Indian Wells 2019, nella speranza che possano arrivare in fondo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv di Indian Wells 2019 sarà trasmessa in diretta tv su due diverse emittenti: il torneo maschile infatti è esclusiva della televisione satellitare e il canale cui rivolgersi è Sky Sport Arena (numero 204 del decoder), mentre il torneo femminile sarà su SuperTennis, web-tv federale al numero 64 del televisore (o anche al 224 del pacchetto Sky). Potrete seguire i match di tennis anche attraverso la diretta streaming video, usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone: nel primo caso attivando l’applicazione Sky Go, nel secondo invece visitando il sito www.sportitalia.tv. Ricordiamo anche il sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.bnpparibasopen.com.

INDIAN WELLS 2019: CHI C’E’ E CHI NON C’E’

Al torneo Indian Wells 2019, come abbiamo detto, ci sono praticamente tutti i grandi del tennis: purtroppo Juan Martin Del Potro non potrà difendere il titolo vinto lo scorso anno, perché l’argentino risente ancora del grave infortunio patito nel finale del 2018 e, pur avendo ripreso ad allenarsi e giocare, non è in grado di competere in California. Allo stesso modo Maria Sharapova, che salterà anche Miami per i continui problemi alla spalla; gli altri però sono qui, a cominciare da Roger Federer che arriva dal centesimo titolo Atp in carriera (vinto a Dubai) e che potrebbe essere all’ultimo Indian Wells della carriera. A strappargli la possibilità di vincere (nel 2017 aveva fatto il Sunshine Double, di nuovo) saranno i soliti noti: Novak Djokovic che ha chiuso l’ultima stagione dominando, poi Rafa Nadal che accusa ancora qualche malanno ma che c’era ad Acapulco, dove ha perso con polemica da Nick Kyrgios il quale, strappato il titolo ad Alexander Zverev, ora si presenta come possibile outsider insieme a tutti gli altri, con la pattuglia dei giovani pronta finalmente a lasciare il segno. Gli italiani presenti, al netto dei qualificati, sono quattro: naturalmente Fabio Fognini e Marco Cecchinato, ma anche un Matteo Berrettini in crescita costante e il veterano Andreas Seppi. Nel tabellone femminile la campionessa uscente è Naomi Osaka, che si presenta a Indian Wells da numero 1 al mondo con la vetta presa vincendo gli Australian Open: la giapponese spera di lasciarsi alle spalle tutta la concorrenza, agguerrita per una classifica corta che apre ad ogni possibilità. Qui potrebbe arrivare il riscatto di Simona Halep, ma cerca conferme anche Petra Kvitova che vuole finalmente trovare costanza, per non dimenticare Caroline Wozniacki e Karolina Pliskova così come le giovani emergenti, capitanate idealmente da Aryna Sabalenka, o magari anche Sloane Stephens e una Angelique Kerber sempre in grado di rilanciarsi. Vedremo sicuramente un grande torneo, adesso è giunta l’ora di lasciar parlare i campi di Indian Wells sui quali si sta iniziando a giocare…



