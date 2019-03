Diretta Cosenza Brescia/ Streaming video e tv: al San Vito arriva la capolista

Cosenza Brescia, partita che viene diretta dal signor Dionisi, va in scena alle ore 15:00 di sabato 9 marzo ed è valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Al San Vito la capolista spera di continuare la sua corsa verso la promozione diretta, e soprattutto deve riscattare la sconfitta interna contro il Cittadella che ha interrotto una striscia positiva che durava da oltre tre mesi. Le conseguenze in termini di classifica non sono state troppe, ma è chiaro che adesso il Brescia deve dimostrare che questo sia stato solo un incidente di percorso; sarà allora interessante vedere quello che succederà in casa del Cosenza, un’avversaria di tutto rispetto che nonostante le indisponibilità è riuscita a togliersi dai guai e attualmente sarebbe salva. Dopo tre vittorie consecutive senza incassare gol, i lupi hanno perso a Foggia ma hanno mantenuto l’undicesimo posto in classifica; ora sperano di ripartire, e chiaramente un successo contro la prima della classe sarebbe l’ideale. Vediamo allora in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, mentre aspettiamo la diretta di Cosenza Brescia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cosenza Brescia: tutto il campionato di Serie B (ad eccezione dell’anticipo) è infatti affidato in esclusiva alla nuova piattaforma DAZN. Sottoscrivendo un abbonamento potrete dunque seguire questa e le altre gare della giornata in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili – come PC, tablet e smartphone – che potrete eventualmente collegare ad una televisione tramite Chromecast (ci sarà anche la possibilità di installare l’applicazione DAZN su una smart tv con connessione a internet).

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA BRESCIA

Vediamo allora le probabili formazioni di Cosenza Brescia: i lupi ritrovano Idda al centro della difesa, con lui spazio a Dermaku ma c’è sempre l’alternativa Capela, sulle corsie laterali Legittimo va a sinistra spostando nuovamente D’Orazio sull’altro versante del campo. In mezzo sarà Mungo a tessere le trame della manovra: insieme a lui Garritano come mezzala offensiva e Palmiero che si preoccuperà maggiormente della fase difensiva. Nel tridente offensivo Tutino – rientrato – e Baez agiranno ai lati di Riccardo Maniero. Eugenio Corini non potrà contare su Cistana: Gastaldello il sostituto naturale per affiancare Simone Romagnoli, in porta andrà Alfonso mentre Sabelli e Martella correranno sulle fasce. A centrocampo Tonali dirige le operazioni, Ndoj e Dimitri Bisoli restano favoriti su Dall’Oglio mentre davanti a loro agirà Spalek, il trequartista designato ad accompagnare il lavoro di Alfredo Donnarumma, sempre capocannoniere della Serie B, e Torregrossa.

QUOTE E PRONOSTICO

Capolista favorita, ma le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Cosenza Brescia danno una possibilità anche alla squadra calabrese: vale infatti 2,50 volte la somma messa sul piatto l’eventualità della vittoria esterna, regolata dal segno 2, contro la quota di 2,90 che è stata posta sul segno 1 sul quale scommettere per il successo interno dei calabresi. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare una quota pari a 3,10 volte quanto investito.



