Diretta Foggia Cosenza/ Streaming video DAZN: lupi in grande ripresa (Serie B)

Foggia Cosenza, che sarà diretta dal signor Lorenzo Maggioni e si gioca venerdì 1 marzo alle ore 21.00, sarà una delle sfide della ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. I Satanelli tornano in campo dopo aver inanellato nel turno infrasettimanale in casa dell’Ascoli il loro quinto pareggio consecutivo. Duri da battere ma senza la gioia della vittoria dallo scorso 19 gennaio, i rossoneri restano in zona play out appaiati al Livorno, col Venezia a tre punti di distanza. Il Cosenza invece battendo il Carpi in casa martedì scorso ha inanellato la sua terza vittoria consecutiva ed ha soprattutto compiuto un passo in avanti importantissimo in chiave salvezza, arrivando ad accumulare ben dieci punti di vantaggio sulla zona play out e portandosi ad appena due lunghezze dalla zona play off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Foggia Cosenza non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. La partita sarà un’esclusiva per gli abbonati DAZN, che potranno vedere la diretta streaming video via internet su supporti come smart tv e console, o dispositivi mobili, scaricando l’applicazione dedicata, come smartphone o tablet o anche su pc.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA COSENZA

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia. I padroni di casa pugliesi schiereranno Leali in porta, il belga Ngawa sull’out difensivo di destra e Ranieri sull’out difensivo di sinistra, mentre il francese Billong e Martinelli saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo spazio a Greco, Busellato e Cicerelli, mentre nel tridente offensivo rossonero partiranno dal primi minuto Mazzeo, Deli e Matarese. Risponderà il Cosenza con Perina tra i pali e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con Bittante, il portoghese Anibal, Legittimo e D’Orazio. A centrocampo saranno titolari Bruccini, Palmiero e Sciaudone, mentre Litteri guiderà il tridente offensivo silano affiancato da Tutino e dall’uruguaiano Baez Stabile.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, entrambe le squadre saranno schierate con il 4-3-3, sia il Foggia allenato da Padalino, sia il Cosenza guidato in panchina da Braglia. All’andata silani vincenti 2-0 allo stadio San Vito grazie a una doppietta di Tutino. L’ultimo precedente di campionato a Foggia, in Serie C, tra le due squadre risale al 17 dicembre 2016, Foggia vincente con il punteggio di 3-1 grazi alle reti di Loiacono, Sarno e Sicurella, coi calabresi che si erano momentaneamente portati in vantaggio con Statella.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono sul Foggia per la conquista dei tre punti in casa contro il Cosenza. Vittoria interna quotata 2.38 da William Hill, mentre Eurobet propone a 3.05 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 3.40 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.35 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.55 da Bet365.



