Diretta Pistoiese Cuneo/ Streaming video e tv: arancioni quasi salvi (Serie C)

Pistoiese Cuneo verrà diretta dal signor Francesco Luciani della sezione di Roma 1 e, alle ore 16:30 di sabato 9 marzo, è valida per la trentunesima giornata nel girone A del campionato di Serie C 2018-2019. Le due squadre arrivano dagli ottimi risultati centrati nei recuperi di metà settimana: il Cuneo si è addirittura permesso di battere la Virtus Entella, una vittoria fondamentale per i piemontesi che potrebbero correre per i playoff e anzi in questo momento sarebbero in decima posizione, ma che si sono visti infliggere la bellezza di 23 punti di penalizzazione e dunque sono penultimi, staccati di 5 lunghezze dall’Albissola. La Pistoiese ha fatto se vogliamo meglio: sotto di due gol a Siena – dopo 20 minuti – ha saputo approfittare dell’espulsione in casa Robur e ha ribaltato la partita espugnando il Franchi. Tre punti che hanno permesso agli arancioni di staccare l’Arzachena e prendersi un margine di 10 punti sulla zona playout: se oggi i toscani dovessero onorare il fattore campo e vincere, sarebbe un’ipoteca praticamente sicura sulla permanenza in Serie C. Aspettando la diretta di Pistoiese Cuneo, andiamo allora a vedere quali sono le scelte dei due allenatori per il pomeriggio del Melani, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pistoiese Cuneo: la partita infatti è un’esclusiva del portale elevensports.it, che per la quinta stagione consecutiva fornisce a tutti i suoi abbonati la possibilità di seguire tutte le gare di Serie C (campionato e Coppa Italia) in diretta streaming video. In alternativa potrete acquistare il singolo evento pagando un prezzo fisso, in ogni caso per assistere alle immagini dovrete dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE CUNEO

E’ possibile che in Pistoiese Cuneo arrivi la conferma del 3-4-1-2 con cui Asta ha sbancato Siena: bisognerà considerare la condizione di alcuni dei giocatori ed è per questo che Petermann resta in ballottaggio con Picchi per affiancare Luperini (doppietta al Franchi e 10 gol in campionato), mentre Llamas spera di prendere il posto di Cagnano sulla corsia sinistra. Per il resto, vedremo sempre Pagnini in porta con El Kaouakibi, Ceccarelli e Dossena a proteggerlo; vedremo Regoli da esterno destro e Fanucchi che si piazzerà tra le linee nella posizione di trequartista, con Momenté e Riccardo Forte a comporre la coppia offensiva. Discorso simile per il Cuneo di Cristiano Scazzola: in porta va Cardelli, Castellana e Bertoldi i terzini con Santacroce che potrebbe essere sostituito da Tafa, Cristini invece sembra certo del posto. A centrocampo il tecnico non dovrebbe prescindere da Bobb e Suljic, ma sulle corsie laterali potrebbe avvenire almeno un avvicendamento con Kanis che può prendere il posto di Spizzichino, a sinistra giocherà Carte Said mentre davanti uno tra Edoardo Defendi e Emmausso potrebbe sedersi in panchina – almeno inizialmente – così da far giocare titolare Sulayman Jallow, nel caso favorito su Arras.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ la squadra di casa quella favorita in Pistoiese Cuneo, ma il quadro dettato dall’agenzia di scommesse Snai ci parla di un pronostico incerto: vale 2,45 volte la somma messa sul piatto il segno 1 per la vittoria degli arancioni, mentre il segno 2 per il successo esterno dei piemontesi porta in dote un valore di 2,90 volte la cifra che deciderete di mettere sul piatto. L’eventualità del pareggio, che è regolata dal segno X, vi farebbe intascare una somma pari a 2,95 volte il valore della puntata con questo bookmaker.



