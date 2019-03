Diretta Cuneo Entella/ Streaming video e tv: trasferta in Piemonte per la capolista

Cuneo Entella, diretta dall’arbitro Giacomo Camplone della sezione Aia di Pescara, si gioca alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, martedì 5 marzo 2019, presso lo stadio Fratelli Paschiero della città piemontese. Cuneo Entella è uno dei tanti recuperi che stanno costellando la stagione della Virtus Entella, comunque capolista del girone A di Serie C a quota 53 punti in classifica dopo il pareggio a Pisa ottenuto sabato e nonostante un buon numero di partite ancora da recuperare rispetto alle più immediate inseguitrici. L’Entella ha dunque l’occasione per consolidare sempre di più il proprio primato, ma dovrà stare attenta ad una squadra che ha enormi problemi fuori dal campo, ma è viva e continua a lottare. Il Cuneo infatti è uno dei tanti casi che stanno caratterizzando l’infelice stagione della nostra Serie C, con addirittura 23 punti di penalizzazione comminati alla società piemontese, che però è ancora in corsa per la salvezza grazie alle disgrazie pure di altre piazze e lotta con grande dignità, come dimostra anche la vittoria sull’Arezzo ottenuta sabato. Sul campo i punti del Cuneo sarebbero 37, dunque questa per l’Entella sarà una trasferta da non sottovalutare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cuneo Entella; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO ENTELLA

Parlando adesso delle probabili formazioni di Cuneo Entella, ecco che Cristiano Scazzola potrebbe schierare i piemontesi con il modulo 4-4-2. In porta Cardelli, protetto da una retroguardia composta da Spizzichino, Santacroce, Cristini e Marin; reparto a quattro anche a centrocampo, dove i possibili titolari per il Cuneo sono Bobb, Paolini, Suljic e Celia, infine eccoci al tandem d’attacco che dovrebbe vedere in campo Kanis e Defendi. Quanto all’Entella, i liguri di Roberto Boscaglia dovrebbero replicare con il 4-3-1-2: in porta Padroni, davanti a lui difesa a quattro con Belli, Pellizzer, Chiosa e Crialese; a centrocampo il perno Paolucci affiancato dalle mezzali Nizzetto ed Eramo, infine in attacco il trequartista Iocolano agirà alle spalle delle due punte, che dovrebbero essere Caturano e Mota Carvalho.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Cuneo Entella in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Sono favoriti gli ospiti liguri, tanto che il segno 2 è quotato a 2,10; si sale poi a quota 3,10 in caso di pareggio (naturalmente segno X) infine una vittoria casalinga del Cuneo varrebbe 3,50 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno 1.



