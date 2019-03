Video/ Inter Lazio (0-1): highlights e gol della partita (Serie A)

Il video di Inter Lazio ci parla di una grande prova della squadra biancoceleste che riesce a sbancare la San Siro nerazzurra e a riaprire la corsa europea. Doccia fredda per l’Inter che pure aveva iniziato il match con la giusta aggressività, ma che al 13’ ha dovuto incassare il gol laziale, quello decisivo. Romulo sulla destra cambia versante, Luis Alberto addomestica il pallone in area e pennella un perfetto cross per la testa di Milinkovic-Savic, che sovrasta Skriniar e realizza lo 0-1. Ci si attenderebbe una reazione interista, ma la Lazio gestisce bene anche se al 27’ deve rinunciare a Joaquin Correa, fermato da un problema alla schiena. Entra Caicedo. Finale di tempo frizzante, Bastos viene pescato in area da Luis Alberto su punizione, Handanovic è miracoloso nella respinta. Risponde l’Inter al 44’ con una combinazione tra Vecino e Keita, sulla conclusione del senegalese è molto reattivo Strakosha. Prima dell’intervallo, Handanovic interviene ancora in bello stile su una conclusione a girare di Luis Alberto. Nella ripresa l’Inter parte forte ma è sempre la Lazio ad avere le opportunità migliori. Immobile lancia nello spazio Caicedo che, al 10’, a tu per tu con Handanovic trova ancora una grande risposta sull’ecuadoriano. La Lazio insiste e va due volte alla conclusione con Immobile: nel primo caso Handanovic è ancora attento, sul secondo il pallone finisce alto. Arriva il forcing interista nel finale di partita, i cambi di Spalletti vedono entrare Nainggolan, Candreva e Joao Mario al posto di Borja Valero, D’Ambrosio e Keita, mentre Inzaghi inserisce Parolo e Durmisi in luogo di Luis Alberto e Lulic. Qualche mischia, una conclusione di Nainggolan neutralizzata da Strakosha, ma poi la Lazio riesce a tener bene palla in avanti e chiude i conti, dopo 4’ di recupero. Con la partita con l’Udinese ancora da recuperare, i biancocelesti vedono l’aggancio al Milan possibile, mentre l’Inter perde l’occasione di allungare ulteriormente sul Milan dopo la vittoria nel derby.

Video Inter Lazio (0-1): le dichiarazioni

Per il video di Inter Lazio andiamo a leggere le dichiarazioni alla fine della partita. Ai microfoni di Sky Sport Luciano Spalletti spiega: “Sicuramente questa sconfitta è pesante visto che arriva contro una concorrente diretta per la Champions League. La partita è stata comunque condotta molto bene per larghi tratti, non siamo stati molto fortunati sulle occasioni iniziali. Poi loro sono andati in vantaggio e hanno potuto gestire tutto come volevano. Nasce da questi episodi qui la gara, poi noi siamo stati molto bene sul campo. Loro coi terzini sono bravi a ripartire rapidamente e noi siamo stati disordinati con poche chiusure preventive. Poi la Lazio un paio di occasioni le crea contro chiunque. Hanno segnato alla loro prima occasione e questo ha complicato davvero tutto“.

Il tabellino

Prima del video di Inter Lazio diamo un’occhiata al tabellino della partita:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio (79′ Candreva), Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Borja Valero (74′ Nainggolan), Perisic; Keita (84′ Joao Mario). A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Cedric Soares, Joao Mario, Gagliardini, Nainggolan, Candreva. Allenatore: Luciano Spalletti.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (67′ Parolo), Lulic (86′ Durmisi); Correa 6 (27′ Caicedo); Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Wallace, Radu, Marusic, Berisha, Badelj, Parolo, Jordao, Cataldi, Durmisi, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi

Il video della partita





© RIPRODUZIONE RISERVATA