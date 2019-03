Diretta Inter Lazio/ Streaming video e tv: grande posticipo a San Siro (Serie A)

Inter Lazio, diretta dall’arbitro Mazzoleni, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, domenica 31 marzo 2019: posticipo di lusso della ventinovesima giornata di Serie A allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a Milano. Inter Lazio sarà infatti un test molto importante per entrambe le squadre, a partire dai nerazzurri di Luciano Spalletti che prima della sosta hanno vinto un derby di importanza fondamentale e oggi hanno l’occasione di blindare in modo forse definitivo un posto fra le prime quattro, a patto naturalmente di vincere sulla scia di quella vittoria di carattere, orgoglio, personalità ma anche qualità contro i cugini, che sembravano molto più lanciati rispetto all’Inter. Con altri esiti, molto potrebbe tornare in discussione e naturalmente ciò è quanto spera la Lazio, che a sua volta aveva vinto in modo autorevole contro il Parma due settimane fa e adesso vuole capire se un posto fra le prime quattro sia un obiettivo realistico, tenendo pure conto del fatto che i biancocelesti hanno ancora una partita da recuperare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE INTER LAZIO

La diretta tv di Inter Lazio sarà disponibile in esclusiva sui canali di Sky, per la precisione i punti di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport 251. In alternativa ci sarà anche la diretta streaming video garantita da Sky Go, ma naturalmente anche in questo caso riservata solamente agli abbonati alla televisione satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO

Vediamo adesso le indicazioni sulle probabili formazioni di Inter Lazio. Luciano Spalletti dovrebbe proporre la sua Inter con il 4-3-3 con Miranda al posto dell’infortunato De Vrij al fianco di Skriniar. A centrocampo potrebbe trovare conferma Gagliardini al fianco di Vecino e Brozovic, proprio come nel derby, anche se la maglia da titolare per l’ex Atalanta resta ancora da definire. Tridente d’attacco con Perisic e Politano ai lati di Keita, il grande ex che sarà titolare a causa dell’infortunio di Lautaro Martinez e dell’assenza di Icardi, almeno per stavolta ancora non convocato. Nella Lazio invece dovrebbe esserci Correa a supporto di Immobile nel 3-5-1-1 di Simone Inzaghi. Dovrebbero essere titolari Marusic e Luis Alberto e dunque rischia di nuovo la panchina Parolo in mediana, infine in difesa Bastos è favorito su Luiz Felipe, che però potrebbe comunque scendere in campo a causa della distorsione alla caviglia di Radu.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo al pronostico su Inter Lazio. L’agenzia di scommesse sportive Snai vede favoriti a San Siro i padroni di casa nerazzurri, infatti il segno 1 è proposto alla quota di 2,25 volte la posta in palio. Pareggio e successo della Lazio invece vengono valutati praticamente nello stesso modo per il match allo stadio Giuseppe Meazza: quota 3,25 infatti in caso di segno 2, mentre con il segno X si arriverebbe di un soffio più in alto, a quota 3.30.



