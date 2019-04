Video/ Manchester United Barcellona (0-1): highlights, decide l’autogol di Shaw

Il video di Manchester United Barcellona ci racconta di una partita che mette in discesa la strada per i catalani. Al Barca basta poco per chiudere la pratica del match d’andata all’Old Trafford nei quarti di finale di Champions League. Messi crossa e al 13′ Suarez colpisce con un colpo di testa che diventa imparabile per la deviazione di Shaw. Un autogol che viene prima annullato dall’arbitro italiano Rocchi, ma poi la review al VAR rende giustizia alla squadra di Ernesto Valverde. E dire che i Red Devils non avevano iniziato male il match, andando vicini al gol dopo 4′ con una punizione di Rashford che non è finita molto lontana dall’incrocio dei pali. Ci si attenderebbe una reazione veemente dei padroni di casa, ma i Blaugrana con il loro giropalla riescono a mantenere lontani dalla loro area gli inglesi, che provano delle incursioni con Rashford e soprattutto con l’azione sulla fascia di Ashley Young. Prima dell’intervallo sono i Catalani però ad avere la migliore occasione per il raddoppio, con una conclusione al volo in bello stile di Coutinho che manca di poco il bersaglio.

VIDEO MANCHESTER UNITED BARCELLONA: IL SECONDO TEMPO

La ripresa ricalca il copione del primo tempo, lo United è bloccato ed anzi il centrocampista scozzese McTominay deve usare spesso le maniere forti per fare il frangiflutti sulla mediana. Gli ingressi in campo di Sergi Roberto e Vidal regalano maggior freschezza alla manovra del Barcellona dopo un momento di stanchezza, ma il Manchester United non trova varchi per rendersi pericoloso. Nel finale una punizione di Leo Messi esalta i riflessi di De Gea, ma al 92′ è Smalling ad avere la palla buona per beffare il Barca, ma la conclusione dall’interno dell’area di rigore si alza sopra la traversa e il match si chiude sullo 0-1 per il Barcellona.

