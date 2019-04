Diretta Spal Juventus/ Streaming video e tv: la partita scudetto (Serie A)

Spal Juventus, diretta dall’arbitro Doveri sabato 13 aprile 2019 alle ore 15.00, sarà l’anticipo che aprirà ufficialmente il programma della trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Dopo la vittoria in casa contro il Milan, la Juventus si è portata a +20 sul Napoli secondo. Impressionante, ed ora ai bianconeri basterà un punto a Ferrara per festeggiare l’ottavo Scudetto consecutivo, impresa mai raggiunta nella storia del calcio italiano, alla quale si aggiunge un’eventuale vittoria a 6 giornate dalla fine del campionato, successo più anticipato di sempre. I bianconeri dovranno però fare i conti con una Spal a caccia di punti salvezza: dopo il filotto di vittorie contro Roma, Frosinone e Lazio, il ko di Cagliari ha costretto gli estensi a guardarsi di nuovo le spalle nella corsa alla Serie A.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spal Juventus sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 202 del satellite per vedere il match, trasmesso anche in diretta streaming video via internet. Basterà collegarsi, sempre con un abbonamento Sky, al sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-JUVENTUS

Eccovi adesso le probabili formazioni di Spal Juventus, sfida che andrà in scena presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. I padroni di casa scenderanno in campo con Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Missiroli, Kurtic, Fares; Paloschi, Antenucci. Risponderanno gli ospiti con questo undici titolare: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Spinazzola, Bernardeschi, Khedira, Betancur, Alex Sandro; Kean, Dybala.

QUOTE E PRONOSTICI

Le agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico alla Juventus nella sfida contro la Spal. Vittoria in casa quotata 5.00 da Bet365, pari proposto a 3.20 da William Hill, mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 1.85 da Eurobet. Per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 2.25 l’over 2.5 e 1.60 l’under 2.5.



