GRIGORIS KASTANOS E PAOLO GOZZI/ Chi sono i baby-talenti della Juventus

La Juventus ha bisogno di rifiatare in vista della gara di ritorno di quarti di finale di Champions League contro l’ajax e allora ecco che con il campionato ormai in cassaforte Max allegri ha deciso di affidarsi ad un ampio turnover e lanciare dal primo minuto due debuttanti: Paolo Gozzi e Grigoris Kastanos. Iniziamo a conoscere il primo, difensore classe 2001 che molto bene ha fatto con la maglia della Primavera bianconera. Nella formazione guidata da Francesco Baldini il giovane di origini nigeriane gioca da centrale: oggi è stato schierato da allegri come terzo di sinistra nella difesa a 3 disegnata per respingere gli attacchi della Spal. Ottima fisicità per i suoi 18 anni, bella falcata e tanta personalità, Paolo Gozzi è stabilmente nel giro delle nazionali giovanili italiane. La Juventus ha in casa il difensore del futuro?

GRIGORIS KASTANOS E PAOLO GOZZI

Non solo Paolo Gozzi, schierato oggi con la maglia numero 43 nella gara che potrebbe assegnare alla Juventus l’ottavo scudetto di fila. In campo dal primo minuto c’è anche il debuttante Grigoris Kastanos. Il centrocampista cipriota, come riportato da Sky Sport, fu scoperto per caso nel corso di un’amichevole tra una squadra di Cipro e una selezione di svincolati: classe ’98, fantasista, può giocare esterno o playmaker, il centrocampo è la sua zona. Quest’anno in 30 partite con la Juve U23 ha messo a segno 3 gol ma vanta già 7 presenze nel massimo campionato con la maglia del Pescara e a Cipro viene già trattato come una stella. Il suo esordio con la maglia della Nazionale è datato 2015: oggi, a soli 21 anni, può vantare 15 presenze in gare ufficiali e un soprannome pesante, quello di “Messi cipriota”. Il campionato di C non gli piace:”Non mi fa impazzire perchè è un torneo poco tecnico, c’è molto agonismo. Sono tutte battaglie”. Lui si è sempre sentito, e oggi sempre più, “un giocatore della Juve”. “

