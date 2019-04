Diretta Monza Rimini/ Streaming video tv: romagnoli a rischio retrocessione (Serie C)

Monza Rimini, diretta dall’arbitro Ilario Guida, domenica 14 aprile 2019 alle ore 16.30, sarà una delle sfide in programma nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. I brianzoli sembrano aver perso il treno che poteva portare al secondo posto in classifica, incappando in due sconfitte consecutive. Dopo lo scivolone interno contro il Gubbio, è arrivato anche un ko in casa del Giana Erminio, con i play off ormai unico obiettivo concreto, oltre alla finale di Coppa Italia di categoria. L’ultimo pari in casa dell’Albinoleffe non ha risolto invece i problemi del Rimini, sempre ultimo in classifica pur a soli 3 punti di distanza dalla salvezza diretta, in un girone B penalizzante in chiave salvezza rispetto agli altri raggruppamenti dove i problemi societari di alcuni club ne hanno agevolati altri.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Monza Rimini non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay su satellite o sul digitale terrestre ma solo in diretta streaming video via internet, in esclusiva per tutti gli abbonati elevensports.it. Basterà collegarsi tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA RIMINI

Le probabili formazioni stilate per la diretta Monza-Rimini, sfida che andrà in scena presso lo stadio Brianteo di Monza. I padroni di casa scenderanno in campo col 4-3-1-2 schierato dal tecnico Cristian Brocchi con Guarna; Lepore, Marconi, Negro, Anastasio; Armellino, Fossati, Chirico; Lora; Brighenti, Reginaldo. Risponderanno gli ospiti con questo undici titolare, un 3-4-2-1 impiegato dal mister Mario Petrone: Scotti; Alimi, Arlotti, Candido, Ferrani, Kalombo, Marchetti, Montanari, Nava, Venturni, Volpe.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico al Monza nella sfida contro il Rimini. Vittoria in casa quotata 1.57 da Bet365, pari proposto a 3.55 da William Hill, mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 5.75 da Eurobet. Per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 2.67 l’over 2.5 e 1.45 l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA