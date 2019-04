Diretta AlbinoLeffe Rimini/ Streaming video e tv: incrocio per la salvezza (Serie C)

AlbinoLeffe Rimini sarà diretta dal signor Mattia Pascarella e si gioca alle ore 16:30 di domenica 7 aprile: siamo nell’ambito della trentaquattresima giornata del campionato di Serie B 2018-2019, e questa dell’Atleti Azzurri d’Italia è una sfida delicatissima in chiave salvezza. Con il pareggio interno contro la Fermana, i romagnoli sono riusciti a rimanere attualmente fuori dai guai: la corsa viene fatta sulla Giana Erminio che ha solo due punti in meno, ma nello spazio di 5 punti ci sono ben otto squadre e dunque potrebbe succedere di tutto. I seriani comunque sono in un buon momento, avendo una serie utile di tre partite due delle quali vinte; è invece letteralmente crollato il Rimini, che è penultimo e rischia addirittura la retrocessione diretta. Domenica scorsa è arrivato uno 0-0 interno contro il Fano, una partita che da questo punto di vista avrebbe potuto chiudere i conti; la vittoria manca da sei giornate (quattro sconfitte) e il gol da 366 minuti. Andiamo allora a vedere quello che succederà nella diretta di AlbinoLeffe Rimini, nel frattempo possiamo valutare quelle che sono le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni di AlbinoLeffe Rimini.

La diretta tv di AlbinoLeffe Rimini non è disponibile: come per tutte le partite di Serie C – compresa la Coppa Italia – anche questa è mandata in onda dal portale elevensports.it, che ancora una volta ha acquisito i diritti per la terza divisione e fornisce l’intera gamma delle partite in diretta streaming video. E’ possibile abbonarsi al servizio (in modo gratuito per chi rinnovasse dalla scorsa stagione) oppure acquistando la singola partita ad un prezzo fissato all’inizio della stagione, salvo eccezioni.

Per AlbinoLeffe Rimini, Michele Marcolini pensa al solito 3-5-2: Riva, Gavazzi e Sabotic davanti a Cortinovis, Giorgione il regista di un centrocampo che viene completato da Sbaffo e Romizi con Gelli e Ruffini che saranno i due esterni che dovranno naturalmente preoccuparsi anche e soprattutto della fase difensiva. Davanti c’è Kouko, ma soprattutto Sacha Cori: arrivato a gennaio dal Monza, l’esperto attaccante si sta rivelando fondamentale nella corsa alla salvezza, e anche sabato scorso ha firmato un gol importante (su rigore). Nel Rimini attualmente le certezze sono poche: il modulo sarà il 4-2-3-1 ma potrebbe cambiare qualche interprete, per esempio a centrocampo Antonio Palma può prendere il posto di Montanari piazzandosi al fianco di Alimi, mentre sulla trequarti si candida Badjie con Cicarevic che potrebbe agire su uno degli esterni, dove i favoriti restano Kalombo e Candido. Il ruolo di prima punta se lo giocano Volpe e Piccioni; Venturini e Nava i due terzini con Marchetti e Ferrani che giostreranno come centrali di difesa davanti a Scotti.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per AlbinoLeffe Rimini indicano nei padroni di casa la squadra favorita: valore di 2,10 volte la somma messa sul piatto per il segno 1 che identifica la vittoria dei bergamaschi, mentre arriviamo a 3,65 volte quanto investito con questo bookmaker per il segno 2, da giocare per il successo in trasferta. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,00 volte quello che avrete pensato di puntare.



