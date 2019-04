Diretta Ternana Sudtirol/ Streaming video e tv: umbri a metà del guado (Serie C)

Ternana Sudtirol sarà diretta dal signor Gianpiero Miele: alle ore 16:30 di domenica 14 aprile la partita dello stadio Liberati si gioca per il girone B del campionato di Serie C 2018-2019. La situazione degli umbri è in forte bilico: la squadra si trova esattamente in mezzo alla zona playoff e quella dello spareggio per la salvezza, il pareggio di Fermo in senso assoluto è stato positivo ma non ha cambiato la situazione. Le squadre cui guardare sono la Sambenedettese e il Renate; chiaramente bisogna maggiormente preoccuparsi di chi sale da dietro, anche se con un bel finale di stagione arrivare tra le prime dieci è ancora possibile. Il trend dice altro ma una vittoria contro il Sudtirol aiuterebbe: gli altoatesini sono quarti insieme all’Imolese e possono ancora raggiungere direttamente la fase nazionale dei playoff (come accaduto l’anno scorso), la vittoria rimediata contro la Sambenedettese ha certificato come ancora una volta questa squadra sia stata in grado di arrivare al top della condizione quando più contava, e adesso sarà una minaccia per tutti. Aspettando la diretta di Ternana Sudtirol, andiamo a vedere in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco nell’analisi delle probabili formazioni.

Fabio Gallo potrebbe confermare, per Ternana Sudtirol, gli stessi undici che hanno pareggiato domenica scorsa: un 4-3-1-2 nel quale Altobelli è il vertice basso del rombo mentre Marilungo si dispone alle spalle di Kingsley Boateng e Vantaggiato, ma per la zona offensiva restano in ballottaggio anche Bifulco, Nicastro e Mazzarani. A fare le mezzali saranno Palumbo e capitan Marino Defendi, con Paghera che invece potrebbe insidiare Altobelli in regia; Russo e Bergamelli disposti davanti a Iannarilli, i due terzini saranno invece Pasquale Fazio e Pobega. Nel Sudtirol Ierardi e Vinetot sono i due centrali a protezione di Nardi, Pasqualoni e Fabbri giocano come terzini mentre in mezzo campo le chiavi della manovra saranno affidate a De Rose, con Fink e Tommaso Morosini schierati invece sulle mezzali. Lunetta fa un passo indietro affiancando Turchetta sulla trequarti; De Cenco a questo punto si avvia verso un’altra panchina perché, come prima punta, rimane favorito Niccolò Romero.

