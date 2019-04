Video/ Novara Alessandria (0-1): highlights, Santini decide il derby (Serie C)

Il derby piemontese tra Novara ed Alessandria viene deciso da una rete di Santini con un colpo di testa. Con questo risultato il Novara resta nono con 46 punti, mentre l’Alessandria sale a quota 39 punti. Andiamo a scoprire cosa è accaduto in campo. Cacia serve Gonzalez che anticipa di testa Cucchietti. Palla sui piedi di Bianchi che calcia dal limite senza inquadrare lo specchio della porta. Meglio il Novara che costruisce la seconda azione pericolosa subito dopo, tracciante di Bastoni che calcia in diagonale e costringe Cucchietti alla respinta. Panizzi e Bellazzini scambiano, Panizzi arriva al tiro costringendo alla grande parata Di Gregorio. Alessandria che inizia a spingere molto alla ricerca del vantaggio. Prestia deve abbandonare il campo per infortunio, al suo posto entra Sbampato. Sugli sviluppi del corner testa di Bianchi e palla bloccata da Cucchietti. La prima frazione termina a reti bianche.

LA RIPRESA

Pronti via e nella seconda frazione arriva subito una ghiotta occasione, cross morbido di Masetti sul primo palo, deviazione di Tommasini che scheggia il palo alla sinistra di Pagnini. Schiavi centra e Gonzalez prova il colpo di testa. Palla a lato. Spiovente a favore di Gonzalez che prova a coordinarsi per la girata. Bastoni riceve da Gonzalez e, dopo un rimpallo, ci prova dal limite. Sfera che termina a lato di un soffio. Gonzalez tira dal limite, Gazzi devìa e Panizzi è provvidenziale a salvare. Santini, quando la gara sembra avviarsi verso il pari, la sblocca. Traversone da destra corretto da Badan, appena entrato, per Santini il quale, in tuffo, batte Di Gregorio. Termina il match dopo ben cinque minuti di recupero, Santini decide la sfida e regala tre punti all’Alessandria.

VIDEO NOVARA ALESSANDRIA: GLI HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA