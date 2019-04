Diretta Novara Alessandria/ Streaming video e tv: il derby piemontese (Serie C)

Novara Alessandria, diretta dall’arbitro Federico Fontani questa sera, sabato 13 aprile 2019 alle ore 20.30, sarà una delle sfide in programma nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Derby classico del quadrilatero piemontese: dopo l’ultimo colpo esterno in casa della Lucchese il Novara resta in piena zona play off, con 10 punti di vantaggio sull’undicesima in classifica che è proprio l’Alessandria. Grigi beffati in casa nell’ultimo posticipo contro l’Arezzo, simbolo di una stagione sofferta e non all’altezza rispetto allo standard delle ultime stagioni dell’Alessandria: la sconfitta contro i toscani sembra l’ultimo treno, ormai irrimediabilmente perduto, passato per i play off.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Novara Alessandria non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay su satellite o sul digitale terrestre ma solo in diretta streaming video via internet, in esclusiva per tutti gli abbonati elevensports.it. Basterà collegarsi tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA ALESSANDRIA

Scopriamo adesso le probabili formazioni di Novara Alessandria, sfida che andrà in scena presso lo stadio Silvio Piola di Novara. I padroni di casa scenderanno in campo col 4-3-2-1 schierato dal tecnico Sannino con Di Gregorio; Cinaglia, Chiosa, Bove, Visconti; Sciaudone, Bianchi, Schiavi; Peralta, Cattaneo; Eusepi. Risponderanno gli ospiti con questo undici titolare, un 3-5-2 impiegato dal mister Colombo: Cucchietti; Sbampato, Gazzi, Panizzi; Gemignani, Bellazzini, Checchin, Tentoni, Badan; Santini, De Luca.

QUOTE E PRONOSTICI

Le agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico al Novara nella sfida contro l’Alessandria. Vittoria in casa quotata 2.20 da Bet365, pari proposto a 2.90 da William Hill, mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 3.20 da Eurobet. Per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 2.50 l’over 2.5 e 1.50 l’under 2.5.



