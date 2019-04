Video/ Pontedera Pistoiese (0-0): highlights, reti bianche al Mannucci (Serie C)

Il derby toscano tra Pontedera e Pistoiese termina a reti bianche. Sono dieci i punti che dividono le due formazioni prima del match con il Pontedera a 43 che occupa la decma piazza e la Pistoiese al 15^ posto con 33 punti. Subito pericolosa la Pistoiese, Luperini va via centralmente, palla che scivola in area, sinistro di Forte che termina sopra la traversa. Rinvio affannoso di Pagnini, la controlla Serena in direzione di Mannini. Percussione centrale di Calcagni, scaglia il sinistro respinto in angolo da Pagnini. Arriva il primo cartellino giallo della gara, ne fa le spese Fontanesi per fallo su Cagnano. Lungo lancio di Terigi a cercare in profondità Forte con palla direttamente sul fondo. Ci prova Fantacci da fuori, per un soffio non trova il gol. La prima frazione termina a reti bianche.

LA RIPRESA

Primo cambio per i padroni di casa ad inizio ripresa, rimane negli spogliatoi Fontanesi e al suo posto entra Vettori. Chiusura di Alessio Benedetti ad anticipare lo scatto di Forte. Cross di Mannini da destra, respinge Pagnini, ci prova Caponi, il suo tiro viene respinto. Dialogano Fanucchi e Piu al limite dell’area avversaria, la chiude Vettori sventando la minaccia. Sinistro di Fantacci sugli sviluppi del piazzato, palla alta sopra la traversa. Punizione a favore del Pontedera, la scodella in mezzo Mannini respinge Dossena. Punizione a favore del Pontedera, la scodella in mezzo Mannini respinge Dossena. Dalla bandierina Vitiello, girata al volo di Fanucchi con palla sull’esterno della rete. Termina a reti bianche un match molto combattuto.

VIDEO PONTEDERA PISTOIESE, GLI HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA