Diretta Pontedera Pistoiese/ Streaming video e tv: il derby toscano (Serie C)

Pontedera Pistoiese, diretta dall’arbitro Marco Rossetti della sezione Aia di Ancona, sarà un derby toscano inserito nel programma della trentacinquesima giornata del girone A di Serie C, che si sta dunque avvicinando al gran finale. Appuntamento alle ore 20.30 di questa sera, sabato 13 aprile 2019, dal momento che la partita allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera avrà l’onore della ribalta della prima serata. Quanto alle esigenze di classifica, possiamo dire senza dubbio che Pontedera Pistoiese sarà una sfida importante soprattutto per i padroni di casa. Gli uomini di Ivan Maraia infatti, reduci da un pareggio a Cuneo nell’ultima partita giocata e poi dalla vittoria a tavolino contro la Pro Piacenza, hanno 43 punti e occupano il decimo posto, ultimo utile per accedere ai playoff. Il margine sulle inseguitrici è buono, ma non si può ancora fare festa e oggi si dovrà approfittare di un turno sulla carta favorevole per blindare la qualificazione. La Pistoiese di Antonino Asta infatti sembra avere poco da chiedere ancora a questa stagione: con 33 punti dopo la sconfitta in un altro derby contro la Carrarese infatti la squadra di Pistoia è ormai troppo lontana dai playoff, ma anche con un enorme margine di vantaggio sulla zona playout.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pontedera Pistoiese; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva, fornisce in abbonamento o acquistando il singolo evento tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA PISTOIESE

Vediamo adesso che cosa ci dicono le probabili formazioni per Pontedera Pistoiese. Ivan Maraia potrebbe schierare i padroni di casa con il modulo 3-5-2 che vedrebbe Vettori, Borri e Benedetti nella retroguardia a tre davanti al portiere Biggeri. A centrocampo invece una folta linea a cinque che potrebbe vedere titolari da destra a sinistra Mannini, Caponi, La Vigna, Calcagni e Masetti, infine in attacco Pinzauti e Tommasini dovrebbero formare il tandem titolare per il Pontedera. La replica della Pistoiese invece dovrebbe concretizzarsi nel 3-4-1-2 di mister Antonino Asta: in porta Pagnini, protetto dalla difesa a tre composta da Terigi, Ceccarelli ed El Kaouakibi. Ecco poi Fanucchi, Petermann, Luperini e Cagnano probabili titolari da destra a sinistra a centrocampo, infine l’attacco con Fantacci trequartista alle spalle delle due punte Momenté e Piu.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Pontedera Pistoiese secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Si tratta di un pronostico nettamente favorevole ai padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato a 2,00, mentre poi si sale a 3,05 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine a 4,00 volte la posta in palio nel caso di un successo esterno della Pistoiese, per chi avrà creduto nel segno 2.



