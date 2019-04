Video/ Roma Udinese (1-0) gol e highlights, Dzeko firma la vittoria (Serie A)

Continua a lottare, soffrire ma vincere la Roma di Claudio Ranieri, che come contro la Sampdoria porta a casa un importantissimo 1-0 contro un’Udinese che perde una chance in chiave salvezza: il video di Roma Udinese ci racconta comunque di un successo sofferto per i giallorossi. Gioca bene la squadra di Igor Tudor così come era già successo nelle precedenti occasioni in campionato, rendendosi subito pericolosa dopo 3’ con una conclusione mancina di Mandragora che viene deviata in angolo da Mirante. La Roma non punge nei primi 20’ ed anzi Manolas deve impegnarsi nel murare una conclusione di Lasagna ben innescato da De Paul. Dal 25’ in poi però i giallorossi aumentano d’intensità, a partire da un colpo di testa di Cristante che manca l’occasione da buona posizione, ben pescato da un cross di Marcano. Doppia occasione per El Shaarawy che alla mezz’ora spreca di testa ed impegna poi Musso, bravo a bloccare al 32’. Al 34’ ci prova anche Marcano, che arriva alla conclusione dall’interno dell’area di rigore friulana, ma senza fortuna.

VIDEO ROMA UDINESE: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa Ranieri opera una doppia sostituzione iniziando il secondo tempo con Florenzi e Pellegrini al posto di Juan Jesus e Schick. La Roma gira meglio anche se l’Udinese continua a pungere: al 4’ Mirante è attento su un colpo di testa di Okaka, quindi il portiere romanista per poco non viene beffato da un tiro-cross di D’Alessandro. La migliore occasione l’Udinese ce l’ha al 12’, con De Maio che svetta di testa in area e il pallone che si stampa sul palo. E’ il campanello d’allarme che sveglia la Roma: Cristante e Dzeko si rendono pericolosi di testa, poi al 22’ arriva il gol del bosniaco, che sfrutta un delizioso tocco smarcante di El Shaarawy. Per Dzeko è il primo gol all’Olimpico di questa stagione e all’Udinese nei 20’ finali manca l’energia per reagire. Poche occasioni con la Roma che riesce spesso a tenere la palla lontana dalla propria area di rigore, all’inizio dei 3’ di recupero Teodorczyk non aggiancia un pallone in area che poteva valere il pareggio ed è così la Roma a mettere in cascina tre punti pesantissimi per la rincorsa alla qualificazione in Champions League.

VIDEO ROMA UDINESE, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA





