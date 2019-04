Diretta Roma Udinese/ Streaming video e tv: Ranieri deve vincere (Serie A)

Roma Udinese, diretta dall’arbitro Di Bello oggi pomeriggio, sabato 13 aprile 2019 alle ore 18.00, sarà una delle sfide del programma della trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Dopo un mese di crisi nera, i giallorossi sono tornati alla vittoria sabato scorso sul difficile campo della Sampdoria: i contemporanei pareggi di Inter, Atalanta, Lazio e Torino e il ko del Milan hanno rilanciato le ambizioni Champions dei giallorossi. Che dovranno però vedersela contro un’Udinese in crescita, trasformata dopo l’arrivo di Igor Tudor in panchina. Dopo la fondamentale vittoria casalinga contro l’Empoli, per i friulani sarà vitale fare punti all’Olimpico per puntellare le speranze di salvezza, molto cresciute nelle ultime settimane.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Udinese sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 202 del satellite per vedere il match, trasmesso anche in diretta streaming video via internet. Basterà collegarsi, sempre con un abbonamento Sky, al sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-UDINESE

Vediamo adesso le probabili formazioni di Roma Udinese, sfida che andrà in scena naturalmente presso lo Stadio Olimpico di Roma. I padroni di casa scenderanno in campo con Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Juan Jesus; Pellegrini, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. Risponderanno gli ospiti con questo undici titolare: Musso; Stryger Larsen, De Maio, Troost-Ekong, Wilmot; Fofana, Sandro, Mandragora; Pussetto, Lasagna, De Paul.

QUOTE E PRONOSTICI

Le agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico alla Roma nella sfida contro l’Udinese. Vittoria in casa quotata 1.50 da Bet365, pari proposto a 4.20 da William Hill, mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 6.00 da Eurobet. Per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.67 l’over 2.5 e 2.10 l’under 2.5.



