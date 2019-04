Video/ Venezia Foggia (1-0): highlights, decide Di Mariano su rigore (Serie B)

Vittoria molto pesante per il Venezia di Serse Cosmi, che piega di misura un Foggia che avrebbe meritato di più per la mole di gioco prodotta ma che ha pagato la scarsa concretezza in attacco: il video di Venezia Foggia ci racconta dunque di una preziosa vittoria per i padroni di casa. Si parte al 5’ con una gran parata del portiere dei lagunari, Vicario, su una conclusione di Gerbo. Al 7’ Foggia ancora pericoloso con un colpo di testa di Deli che finisce di poco sopra la traversa. I Satanelli prevalgono inizialmente anche nel possesso palla e ci provano ancora con un potente destro di Mazzeo, mentre il Venezia cerca break improvvisi, contropiede da sfruttare con la vivacità di Pinato che viene però contenuta dalla difesa ospite. Dopo la mezz’ora il Venezia cambia marcia, punge con due conclusioni di Bocalon e Di Mariano e colpisce al 34’: rigore per un fallo di Iemmello su Lombardi, dal dischetto Di Mariano spiazza Leali e porta in vantaggio i lagunari. La reazione del Foggia si esaurisce su un sinistro di Kragl bloccato da Vicario.

VIDEO VENEZIA FOGGIA: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i pugliesi provano a riprendere il controllo del gioco con conclusioni di Zambelli e Iemmello che non trovano buona sorte. Al 14’ una punizione di Kragl viene deviata in angolo dalla barriera, vengono ammoniti Pinato e Lombardi tra i veneti e Martinelli tra i rossoneri, col Venezia che riesce a contenere sempre meglio la pressione avversaria. Alla mezz’ora Iemmello ha l’idea giusta liberando in area Mazzeo, ma l’uscita di Vicario salva la porta arancioneroverde. Finale vibrante, ultima occasione foggiana con una punizione dal limite di Kragl deviata da Di Mariano in angolo: il match winner si oppone col corpo e dopo 7’ di recupero i padroni di casa portano a compimento una vittoria molto preziosa in chiave salvezza.

VIDEO VENEZIA FOGGIA: GLI HIGHLIGHTS





