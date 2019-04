Diretta Atalanta Empoli/ Streaming video e tv: Dea favorita nelle quote (Serie A)

Atalanta Empoli, diretta dall’arbitro Manganiello, è il posticipo che alle ore 20.30 di questa sera, lunedì 15 aprile 2019, chiuderà il programma della trentaduesima giornata di Serie A. L’appuntamento è allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, dove il match sarà importante per entrambe le formazioni: Atalanta Empoli mette infatti di fronte i nerazzurri che lottano per l’Europa, sperando nella Champions League che è anch’essa alla porta, e i toscani che devono invece lottare per la salvezza. La Dea naturalmente parte favorita, ma potrebbe essere un bel match perché pure Aurelio Andreazzoli sa far giocare bene la sua squadra. L’Empoli però è reduce da una sconfitta ad Udine in un match che poteva finire diversamente e avrebbe aumentato le speranze di salvezza per i toscani, mentre l’Atalanta dopo il pareggio con l’Inter è sempre più credibile nel suo inseguimento al quarto posto.

La diretta tv di Atalanta Empoli sarà una esclusiva di Sky. Gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire il match dello stadio Atleti Azzurri d’Italia sui canali Sky Sport Serie A (il numero 202) e Sky Sport 251, oppure in alternativa potranno anche avvalersi della diretta streaming video tramite il servizio fornito da Sky Go.

Cosa potrebbero proporci le probabili formazioni per Atalanta Empoli? Gian Piero Gasperini ritrova Duvan Zapata in attacco, con il colombiano ci sarà naturalmente Gomez e probabilmente Pasalic, favorito sia Ilicic perché lo sloveno non è al top. A centrocampo linea titolare confermata con un possibile dubbio a sinistra, dove resta vivo il ballottaggio tra Castagne e Gosens, mentre in difesa Djimsiti e Masiello si giocano il posto a fianco di Palomino e Mancini per completare il terzetto davanti a Gollini, ormai titolare in porta. Nell’Empoli è squalificato Maietta, dovremmo vedere dunque una difesa a tre con Veseli, Rasmussen e Dell’Orco; anche i toscani hanno un ballottaggio sulla sinistra, dove si giocano il posto Antonelli e Pasqual, in attacco invece vedremo il tandem Caputo-Farias.

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Atalanta Empoli, basato sulle quote dell’agenzia di scommesse Snai. I padroni di casa sono nettamente favoriti, infatti il segno 1 è proposto a 1,35, mentre poi si sale già a quota 5,00 in caso di pareggio, naturalmente segno X. Infine, un clamoroso colpaccio dell’Empoli a Bergamo varrebbe ben 8,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



