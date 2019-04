Diretta Udinese Empoli/ Streaming video DAZN: delicata sfida salvezza (Serie A)

Udinese Empoli, diretta dall’arbitro Orsato, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 7 aprile 2019. Delicata sfida salvezza nella trentunesima giornata di Serie A, gli occhi di molti dunque saranno puntati sullo stadio Friuli-Dacia Arena. Udinese Empoli mette di fronte due squadre in buona forma: nel turno infrasettimanale i friulani hanno pareggiato sul campo del Milan, mentre l’Empoli ha addirittura vinto con il Napoli. In effetti, Udinese ed Empoli sono tra le squadre che nelle ultime giornate hanno decisamente alzato il proprio rendimento, rendendo bollente la lotta per la salvezza. Adesso i bianconeri di Igor Tudor hanno 29 punti in classifica con una partita ancora da recuperare, mentre i toscani di Aurelio Andreazzoli seguono a quota 28: fare calcoli o sbilanciarsi in ipotesi sarebbe sostanzialmente inutile, bisogna solamente scendere in campo per dare il massimo in ogni partita, a maggior ragione quando si tratta di una diretta rivale nell’avvincente corsa verso la salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Empoli non sarà prevista: l’esclusiva della partita della Dacia Arena è infatti riservata alla diretta streaming video sulla piattaforma DAZN e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE EMPOLI

Vediamo adesso le probabili formazioni per Udinese Empoli. Igor Tudor recupera Stryger Larsen e Sandro dopo le rispettive squalifiche, il primo dovrebbe titolare a destra a discapito di Ter Avest, mentre a centrocampo si profila un posto da titolare per Sandro perché Behrami ha finito anzitempo la stagione, senza dimenticare che pure Mandragora ha riposato a San Siro e ora punta a tornare titolare – sembra più difficile invece rinunciare a Fofana. Il ballottaggio più caldo è comunque quello tra Lasagna e Okaka in attacco, a meno che Tudor non ci sorprenda e decida di schierarli subito entrambi titolari: nel secondo tempo col Milan hanno fatto bene, chissà se il tecnico ci proverà dal primo minuto. Aurelio Andreazzoli arriva da una bella vittoria contro il Napoli, logico attendersi la conferma in blocco di chi ha fatto bene: il modulo sarà il 3-5-2 con Caputo e Farias in attacco, a centrocampo va verso la conferma Brighi che è entrato benissimo in campo dopo l’infortunio di Krunic e salvo sorprese per il resto potremmo rivedere tutti i titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

Molto interessanti si annuncia il pronostico di Udinese Empoli secondo le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai, con i friulani favoriti ma differenze minime fra i vari segni. Dunque, una vittoria dell’Udinese (segno 1) è quotata a 2,35, si sale invece a 3,15 in caso di successo esterno per l’Empoli (segno 2) e quasi identica è la quota di 3,20 offerta infine in caso di pareggio, naturalmente segno X.



