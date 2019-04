Diretta Atp Montecarlo 2019/ Fognini Rublev streaming video e tv, orario (tennis)

Nel programma odierno del torneo Atp Montecarlo 2019 – parliamo di lunedì 15 aprile – troviamo ben quattro italiani che prendono parte al primo turno: si comincia come sempre alle ore 11:00 e Fabio Fognini, testa di serie numero 13 del tabellone, se la deve vedere con Andrey Rublev. Uno scontro generazionale: il sanremese qui ha ottenuto risultati alterni, perchè prima e dopo la semifinale del 2013 non è mai andato oltre il terzo turno e da sei anni non supera il secondo. Tuttavia oggi Fabio parte favorito, con la possibilità di prendersi un secondo turno che lo vedrebbe impegnato con uno tra Gilles Simon e Alexei Popyrin; Fognini giocherà come terzo sul campo centrale (intitolato a Ranieri III), mentre sul campo dei Principi avremo il derby tra Andreas Seppi e Lorenzo Sonego, non prima però dell’impegno di Marco Cecchinato che affronterà Damir Dzumhur.

Nella diretta del torneo Atp Montecarlo 2019 dunque assisteremo alle sfide che riguardano soprattutto gli italiani; il tabellone ci dice che il percorso sulla carta più ostico ce l’ha Marco Ceccinato che, se dovesse superare uno Dzumhur impegnativo ma certamente battibile sulla terra (dove, ricordiamo, il palermitano ha giocato una semifinale Slam), se la vedrebbe subito con quel Grigor Dimitrov che ieri ha eliminato Matteo Berrettini in due set. Lorenzo Sonego arriva dalle qualificazioni: Seppi è sicuramente più esperto di lui e maggiormente avvezzo alle atmosfere di un Master 1000, l’incrocio al secondo turno è potenzialmente favorevole perchè Karen Khachanov è sì testa di serie numero 8, ma su questo tipo di superficie perde qualcosa rispetto ai campi veloci in cemento o comunque duro. Il programma sul centrale sarà inaugurato dall’altro giovane russo – Daniil Medvedev – che avrà come avversario Joao Sousa, mentre a seguire sarà davvero interessante la partita che opporrà Denis Shapovalov, in crescita costante come visto anche a Miami nell’ultimo Master 1000 giocato, a Jan-Lennard Struff che non di rado ha creato problemi ai big, per esempio il connazionale Alexander Zverev di recente. Ci aspetta dunque una bella giornata di tennis al torneo Atp Montecarlo 2019, anche se per le prime teste di serie dovremo aspettare che sia arrivato il secondo turno come di consueto.



