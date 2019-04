Video/ Frosinone Inter (1-3): gol e highlights, Spalletti verso il 3° posto (Serie A)

Ancora un passo in avanti fondamentale in chiave Champions League per l’Inter che batte 1-3 allo stadio Benito Stirpe il Frosinone: vediamo dunque il video di Frosinone Inter con gol e highlights di questo posticipo di Serie A. Match dominato dai nerazzurri nel primo tempo ma che si era riaperto nella ripresa. Prima frazione di gioco come detto senza storia con l’Inter avanti al 19’ dopo una prima fase a ritmi blandi. Bella azione corale e cross perfettamente pennellato dalla destra da D’Ambrosio, Nainggolan si inserisce e schiaccia di testa alle spalle di Sportiello. Il Frosinone prova ad imbastire una reazione e al 23’ si rende pericoloso con un colpo di testa di Paganini al 23’, ma al 37’ l’Inter colpisce ancora. Chibsah cintura in area Skriniar, calcio di rigore che Icardi lascia battere a Perisic: il croato spiazza Sportiello e sigla il secondo gol interista, mentre poco dopo Politano manca il tris, facendosi chiudere lo specchio della porta a tu per tu col portiere gialloazzurro.

VIDEO FROSINONE INTER: SECONDO TEMPO

Nella ripresa l’Inter cala d’intensità e il Frosinone la punisce al 16’: Daniel Ciofani ruba palla a Borja Valero e riparte servendo Cassata, che lascia partire una conclusione che Handanovic non riesce a trattenere. 1-2 e i ciociari ci credono, a maggior ragione al 24’ quando Ciano sfiora il pari con una punizione che va vicinissima all’incrocio dei pali. L’ingresso di Keita regala vivacità all’attacco interista, Icardi manca il colpo del ko per due volte mentre il Frosinone ci prova ancora su punizione con Ciano. Nel recupero contropiede da manuale con Vecino, Joao Mario e Icardi che avanzano, il centravanti restituisce il pallone a Vecino che non lascia scampo a Sportiello per l’1-3 finale. Vittoria fondamentale per l’Inter in vista del prossimo scontro diretto con la Roma, per il Frosinone la salvezza resta difficile.

