Diretta Frosinone Inter/ Streaming video e tv: nerazzurri corsari? (Serie A)

Frosinone Inter, che sarà diretta dal signor Massa, si gioca alle ore 20:30 di domenica 14 aprile e vale per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Una partita che è importante per entrambe le squadre: sicuramente per i nerazzurri, che dopo il pareggio interno contro l’Atalanta hanno confermato il vantaggio sulla Dea e aumentato quello sul Milan, e dunque in questo momento stanno riuscendo a tenere a bada la concorrenza per la qualificazione alla Champions League. Il calendario pone una bella occasione per Luciano Spalletti, che vincendo al Benito Stirpe avvicinerebbe sensibilmente l’obiettivo; tuttavia l’Inter deve stare attenta ad un Frosinone che ha ancora orgoglio e lo sta dimostrando nelle ultime giornate. La vittoria sorprendente di Firenze, la seconda consecutiva, tiene in corsa i ciociari almeno dal punto di vista dell’aritmetica; tuttavia per salvarsi bisogna recuperare 7 punti al Bologna e davanti c’è anche l’itEmpoli, soprattutto il ritmo che i felsinei hanno trovato con il ritorno di Sinisa Mihajlovic non è buon segnale per Marco Baroni, che comunque ha intenzione di continuare a lottare fino a quando la matematica glielo permetterà. Adesso possiamo andare a valutare le potenziali scelte dei due allenatori per questa serata: mentre aspettiamo la diretta di Frosinone Inter analizziamo nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Inter sarà disponibile solo per gli abbonati alla televisione satellitare: i canali cui fare riferimento sono infatti Sky Sport Uno (201), Sky Sport Serie A (202) o eventualmente anche Sky Sport 251. In assenza di un televisore la partita si potrà seguire anche in diretta streaming video: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e attivare senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go a disposizione di tutti i clienti.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE INTER

Frosinone Inter sarà affrontata da Marco Baroni con il consueto 3-5-2: Nicolò Brighenti fa le veci di Salamon in difesa e si affianca a Goldaniga e Marco Capuano per proteggere Sportiello. A centrocampo verso il forfait Sammarco, al massimo disponibile per la panchina: dunque il regista sarà Maiello che sarà aiutato da Valzania a giostrare la manovra, mentre Chibsah come sempre sarà la mezzala di interdizione. Sulle corsie laterali spingeranno Paganini e Andrea Beghetto con la fascia destra più offensiva, davanti sicuro del posto Ciano mentre Pinamonti (di proprietà dell’Inter) se la deve vedere con Trotta e Daniel Ciofani, quest’ultimo match winner a Firenze. L’Inter giocherà senza Brozovic: Luciano Spalletti dovrebbe sostituirlo con Borja Valero che agirà di fianco a Vecino nella cerniera mediana che si piazza davanti a De Vrij e Skriniar, mentre i terzini saranno nuovamente D’Ambrosio e Asamoah con Handanovic tra i pali. Lo spagnolo potrebbe avanzare il suo raggio d’azione sulla trequarti, ma qui il favorito rimane Nainggolan; nel caso comunque Gagliardini potrebbe giocare la terza consecutiva da titolare. Politano e Perisic percorreranno le corsie laterali dando una mano a Icardi, che ha già ritrovato il gol e adesso punta a quello su azione.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente per Frosinone Inter le quote indicate dall’agenzia di scommesse Snai danno totalmente ragione ai nerazzurri: per la loro vittoria dovrete giocare il segno 2 e il guadagno sarebbe pari a 1,70 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo ad un valore di 5,25 volte la puntata per il segno 1 che regola il successo interno dei ciociari. L’eventualità del pareggio è quella per la quale dovrete scommettere sul segno X: la vincita corrisponderebbe a 3,75 volte l’ammontare della giocata con questo bookmaker.



