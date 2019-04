Video/ Torino Cagliari (1-1): highlights, Pavoletti trova il pareggio (Serie A)

Il video di Torino Cagliari ci racconta una gara terminata col risultato finale di 1-1. Il primo tempo è stato davvero molto interessante anche se le occasioni non sono state moltissime. È stata una gara molto spigolosa e con tanti colpi, con Lorenzo De Silvestri che è stato costretto a lasciare il rettangolo verde di gioco in uno scontro per una probabile frattura del naso. Al suo posto è entrato Ola Aina. L’occasione migliore ce l’ha avuta sui piedi Tomas Rincon che ha provato a calciare in diagonale da buona posizione, senza però trovare la porta difesa da Andrea Cragno. I granata hanno protestato per un possibile fallo di Pellegrini in area di rigore sul quale Irrati ha deciso di lasciar correre. Pronti via nella ripresa Simone Zaza sfrutta la prima occasione, bravo ad avventarsi su una palla messa dentro l’area di rigore su punizione e a sbloccare così la partita. Sirigu è strepitoso a venti dalla fine a deviare in angolo un colpo di testa davvero molto bello di Leonardo Pavoletti. Lo stesso Zaza però poi mette in difficoltà i suoi, mandando di fatto a quel paese Irrati e prendendosi un rosso diretto. Pareggia subito Pavoletti con uno straordinario colpo di testa, l’arbitro prima annulla per fuorigioco poi convalida la rete su indicazione del var. La gara però sembra non finire mai e arriva il rosso, per secondo giallo, a Luca Pellegrini che commette un’ingenuità entrando duro su Ola Aina. Ci prova nel finale da fuori Cigarini che trova però pronto Salvatore Sirigu. Nel finale anche Barella viene espulso e Baselli calcia a giro su punizione trovando pronto Cragno.

LE DICHIARAZIONI

Il video di Torino Cagliari ci porta a raccontare le dichiarazioni arrivate al triplice fischio finale. Ai microfoni di Dazn ha parlato Leonardo Pavoletti autore del gol dell’1-1. Spiega: “È stata una partita molto divertente tra le due squadre anche se è stata condizionata da cartellini gialli e rossi. Episodi? A volte capitano a favore, altre a sfavore. La scorsa volta mi hanno annullato un gol regolare. Salvezza? Finché la matematica non ci dà la sicurezza lotteremo per fare il meglio”. Sempre a Dazn Rolando Maran: “È un punto importantissimo, preziosissimo ma soprattutto meritatissimo. E’ un bel segnale per i ragazzi che se giocano così porteranno molti punti a casa. E’ stata una partita molto difficile, che i ragazzi hanno giocato con grande personalità. Walter Mazzarri? Non ci ho parlato, ognuno reclamava per le proprie posizioni. Lui espulso? Devo rispondere io? Il gol è regolare, perché c’è il var a testimoniarlo. Ha parlato al campo. Le espulsioni di Pellegrini e Barella peseranno, i cartellini si alzano con troppa facilità. Il secondo su Nicolò è uno spalla a spalla”.

IL TABELLINO

Prima del video di Torino Cagliari soffermiamoci un attimo sul tabellino che ci racconta qualcosa in più della partita.

Marcatori: 52′ Zaza (T), 76′ Pavoletti (C)

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri (dal 38′ Aina), Meite, Rincon (dall’87’ Damascan), Ansaldi; Baselli, Berenguer (dal 73′ Parigini); Zaza.

A disposizione: Ichazo, Rosati, Lukic, Singo, Djidji, Bremer. Allenatore: Mazzarri.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Padoin, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita (dal 73′ Birsa); Barella; Joao Pedro (dal 66′ Cerri), Pavoletti (dall’85’ Lykogiannis).

A disposizione: Aresti, Rafael, Leverbe, Romagna, Sran, Bradaric, Oliva, Despodov, Thereau. Allenatore: Maran

Arbitro: Irrati di Pistoia

Ammoniti: Barella (C), Rincon (T), Faragò (C), Berenguer (T), Padoin (C), Pellegrini (C), Pisacane (C)

Espulsi: Zaza (T), Pellegrini (C), Barella (C)

VIDEO TORINO CAGLIARI, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA





