Diretta Torino Cagliari/ Streaming video DAZN: granata senza Belotti (Serie A)

Torino Cagliari, partita diretta dal signor Massimiliano Irrati, è il lunch match della 32^ giornata nel campionato di Serie A 2018-2019: squadre dunque in campo alle ore 12:30 di domenica 14 aprile. Al Grande Torino i granata hanno un’altra occasione per avvicinare l’Europa: la squadra di Walter Mazzarri sta facendo davvero bene e con la vittoria contro la Sampdoria ha dimostrato a tutti gli effetti di potersi giocare un posto tra le prime sette del campionato, anche se poi non è andata oltre un pareggio al Tardini. Adesso serve il definitivo salto di qualità, e in questo senso il Torino è già rimasto scottato una volta; rispetto a quel Bologna che aveva vinto in Piemonte, tuttavia, il Cagliari ha motivazioni diverse perché con 8 punti di vantaggio sul terzultimo posto si può dire salvo, pur dovendo mantenere un minimo di attenzione. L’ultima vittoria contro la Spal sembra però aver chiuso i conti, tanto che gli isolani sono andati addirittura ad agganciare il Sassuolo a quota 36 punti; adesso Rolando Maran vuole superare i 40 che da sempre rappresentano l’ideale quota salvezza, e poi provare eventualmente a fare ancora di più. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Torino Cagliari; nel frattempo possiamo provare a valutare le potenziali scelte dei due allenatori nel dettaglio delle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Cagliari non sarà disponibile sui canali tradizionali: trattandosi del lunch match della domenica infatti la partita sarà esclusiva della piattaforma DAZN, che fornisce ai suoi abbonati tre gare per ogni turno di Serie A. La visione della sfida sarà allora possibile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone in diretta streaming video, ma eventualmente si potrà installare l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CAGLIARI

Tegola per Mazzarri, che affronta Torino Cagliari senza Belotti: il Gallo è squalificato e lascerà il posto a Zaza, resta invariato il modulo perché sarà Berenguer ad affiancare Baselli sulla trequarti. In mediana torna a disposizione Lukic che si gioca il posto con Meité, confermato naturalmente Rincon mentre Ola Aina ha superato i problemi fisici e se la gioca con De Silvestri a destra, potendo eventualmente spostarsi a sinistra dove scalzerebbe Ansaldi. In difesa Emiliano Moretti è favorito su Dijdji, intoccabili Izzo e N’Koulou che completano il reparto a protezione di Sirigu. Un dubbio per Maran, quello in attacco dove Birsa potrebbe sostituire Joao Pedro per affiancare Pavoletti; per il resto formazione quasi fatta, con Romagna che prenderà il posto dello squalificato Ceppitelli (confermato invece Pisacane) e Srna che dovrebbe rivedersi dal primo minuto in luogo di Cacciatore, non al top della condizione. A sinistra Luca Pellegrini resta favorito su Lykogiannis, a centrocampo invece Faragò giocherà ancora da mezzala destra con Ionita sull’altro versante, Cigarini è ormai da tempo il regista titolare mentre Barella si assume i compiti del trequartista facendo qualche passo avanti rispetto alla sua naturale posizione.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Torino Cagliari sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker i granata partono favoriti e non di poco, avendo un valore di 1,85 volte la somma messa sul piatto per la loro vittoria (segno 1). Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,40 volte quanto puntato mentre con l’ipotesi del successo esterno, identificata dal segno 2, la vincita corrisponderebbe a 4,75 l’ammontare della giocata.



