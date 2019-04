Diretta Atp Montecarlo 2019/ Fognini Simon streaming video e tv, orario (tennis)

Al torneo Atp Montecarlo 2019 si giocano le sfide del secondo turno, iniziato ieri e che ha visto protagonisti i nostri Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato, capaci di prendersi due belle vittorie su avversari più quotati. Oggi invece, mercoledì 17 aprile con inizio delle partite alle ore 11:00, è il momento di Fabio Fognini: il sanremese si è sbarazzato di Andrey Rublev in un match complicato e affronta ora Gilles Simon, esperto francese con il quale giocherà sul Court des Princes come secondo incontro, cioè dopo l’esordio nel Master 1000 di Stefanos Tsitsipas. Questo però è anche il giorno di Rafa Nadal, impegnato contro Roberto Bautista Agut in un derby che rappresenta per lui l’inizio del cammino verso il dodicesimo titolo nel torneo Atp Montecarlo 2019; prima di lui Alexander Zverev, che ha avuto un inizio di 2019 poco brillante, rischia molto nell’incrocio con il giovane canadese Felix Auger-Aliassime. A inaugurare il campo centrale sarà invece Kei Nishikori, finalista dello scorso anno: il giapponese sarà impegnato in una partita sulla carta ostica, contro Pierre-Hugues Herbert che ha eliminato Fernando Verdasco.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Montecarlo 2019 sarà trasmessa soltanto dalla televisione satellitare, e dunque sarà un appuntamento in esclusiva per gli abbonati che potranno seguire le partite su Sky Sport Uno (201) oppure su Sky Sport Arena (204). Naturalmente i clienti avranno a disposizione anche l’alternativa della diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo poi che il sito ufficiale del torneo è montecarlotennismasters.com, con le relative pagine sui social network agli indirizzi facebook.com/rolexmcmasters e, su Twitter, @ROLEXMCMASTERS.

RISULTATI E CONTESTO

Come detto dunque, nel secondo turno del torneo Atp Montecarlo 2019 Fabio Fognini si trova a giocare contro Gilles Simon: due giocatori esperti che hanno superato i 30 anni, sono nei primi 25 al mondo e hanno esplorato anche zone diverse della classifica. Il francese ha 14 titoli Atp contro gli 8 dell’azzurro, ma soprattutto è clamorosamente avanti nei precedenti: in cinque incroci Simon ha sempre vinto, ha lasciato per strada solo due set (entrambi al tie break) e queste cinque sfide sono andate in scena sulla terra rossa, tre delle quali nei Master 1000 (due a Madrid e una a Roma). Va anche detto però che stiamo parlando di 2009 e 2012: curiosamente Fognini e Simon non si affrontano da quasi sette anni, nella capitale spagnola, quando il transalpino si era imposto con il risultato di 6-7 6-3 6-3. Per Fabio la possibilità di raggiungere Cecchinato e Sonego al terzo turno, che certamente non sarebbe male; nei giorni scorsi abbiamo ricordato come il sanremese non sia mai riuscito a centrare il terzo turno di questo Atp Montecarlo dopo il 2013, quando ha raggiunto il suo miglior risultato con la semifinale. Vedremo dunque se oggi arriverà un’ideale svolta per lui e, più in generale, per il tennis italiano che certamente non sta vivendo un grande periodo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA