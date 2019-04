Video/ Juventus Ajax (1-2): gol e highlights, show dei Lancieri (Champions League)

Video Juventus Ajax, i gol e gli highlights della sfida, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, terminata 1-2: bianconeri eliminati a sorpresa. Reduci dall’1-1 dell’Amsterdam Arena, le due squadre si sono date grande battaglia all’Allianz Stadium di Torino: buon primo tempo della formazione allenata da Massimiliano Allegri, crollata nella ripresa lasciando campo ai giovani talenti di Ten Hag. Juve in vantaggio al 28’ con il solito Cristiano Ronaldo ma raggiunta sei minuti dopo da Van de Beek. Nella ripresa i Lancieri vengono fuori con carattere e qualità, firmando l’1-2 al 67’ con capitan De Ligt. Seppur i dati del possesso palla pongono Juve e Ajax alla pari, 51% vs 49%, le statistiche lasciano intravedere una prevalenza della compagine ospite: due tiri in porta bianconeri contro quattro olandesi, quattro tiri fuori dallo specchio di CR7 & Co. contro i sei dei biancorossi.

VIDEO JUVENTUS AJAX: LE DICHIARAZIONI

Dopo la grande delusione dell’eliminazione, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha preso la parola nel post-partita: «E’ stata una bella gara, l’Ajax ha meritato la qualificazione. Questa è una competizione dove 30’ possono determinare il passaggio del turno. La Juventus da ormai cinque-sei anni è tra le prime otto d’Europa. L’Ajax ha fatto bene e hanno meritato la qualificazione: è frutto di un ciclo iniziato con la finale di Europa League. Sabato noi abbiamo la possibilità di vincere l’ottavo scudetto di fila dopo aver vinto la Supercoppa». Prosegue a Sky Sport: «Nel futuro della Juventus ci sarà ancora Allegri, che ha ancora un anno di contratto: a fine stagione ci ritroveremo per ripartire. Ci sono leader come Fabio Paratici, Marco Re e Giorgio Ricci che portano un futuro radioso». Così, invece, il raggiante tecnico dell’Ajax Ten Hag: «E’ una serata indimenticabile per noi: abbiamo eliminato una delle favorite per la vittoria finale in Champions League. Giocare contro di noi è difficile, è tosta pressarci con calciatori tecnici che abbiamo. Anche in fase difensiva il nostro modo variabile di pressare è un’arma importante ed è difficile per le altre squadre. Noi abbiamo un progetto e io sono l’allenatore: facciamo tutto con una filosofia e con una struttura, con un’idea di sviluppo in cui crediamo».

