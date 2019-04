Diretta Lucchese Piacenza/ Streaming video e tv: i lupi ci credono (Serie C)

Lucchese Piacenza, diretta dal signor Mario Vigile e in programma giovedì 18 aprile 2019 alle ore 20.30, sarà una delle sfide in programma nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Le due squadre si affrontano con un morale diametralmente opposto: la Lucchese continua ad opporsi orgogliosamente ad un campionato che sta portando la società rossonera verso il fallimento e anche l’ultimo 0-0 in casa della Pro Vercelli ha messo in luce la forza della squadra, ancora a -3 dalla salvezza diretta. Arriva però un Piacenza che dopo essersi portato a -1 dall’Entella capolista non può mancare questa chance per il salto diretto in Serie B, con lo scontro con i liguri da giocare in casa il prossimo 23 aprile.

Lucchese Piacenza non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma si potrà vedere in diretta streaming video via internet

Le probabili formazioni stilate per la diretta tra Lucchese e Piacenza che andrà in scena presso lo stadio Porta Elisa di Lucca. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-1-2 schierato dal tecnico Favarin con questo undici titolare: Falcone; Lombardo, Gabbia, Martinelli, Favale; De Vito, Mauri, Zanini; Provenzano; Sorrentino, Bortolussi. Risponderà l’Arezzo con il 3-5-2 disegnato dal tecnico Franzini in cui saranno impiegati: Fumagalli; Della Latta, Silva, Bertoncini; Di Molfetta, Nicco, Marotta, Corradi, Barlocco; Ferrari, Sestu.

I bookmaker vedono favorito il Piacenza per la conquista della vittoria nel match del girone A di Serie C contro la Lucchese. Quota per il segno 1 fissata a 4.50 da Bet365, mentre l’eventuale pareggio viene quotato 3.20 da William Hill e il successo esterno viene proposto ad una quota di 1.73 da Eurobet. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita sono fissate a 2.35 per l’over 2.5 e a 1.53 per l’under 2.5 da Bwin.



