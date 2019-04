Video/ Alessandria Pro Patria (1-2): highlights, trionfo ospite (Serie C)

Alessandria-Pro Patria termina con il risultato finale di 2-1 in favore degli ospiti. Diamo subito uno sguardo alle due formazioni partendo dall’Alessandria che si dispone con un duttile 3-5-2. Akammadu e Santini sono i due attaccanti, supportati da una folta mediana capitanata da Maltese, Bellazzini, Tentoni e le due ali Badan e Gemignani. Stesso modulo anche per la Pro Patria, con mister Javorcic che utilizza un ampio turnover. In campo Cottarelli e Fietta, assieme a Disabato, Sanè e Gucci. Non ci sono Santana e Colombo che partono dalla panchina. Pronti, via. Al 4′ la Pro Patria passa in vantaggio con Fietta. Dagli sviluppi di un corner Cucchietti respinge su Le Noci ma la sfera arriva nei pressi del centrocampista in maglia numero 16 che deposita in rete. La reazione dell’Alessandria è immediata: Zaro atterra Santini in area e per l’arbitro Ermanno è calcio di rigore. Dagli undici metri lo stesso Santini realizza il pari. I ritmi sono alti e le occasioni continuano ad arrivare, sia da una parte che dall’altra. Al 30′ Akammadu prova una complicata rovesciata ma il pallone finisce di poco a lato. Al 32′ risponde la Pro Patria con Disabato fermato in extremis da Maltese. Al 34′ ci riprovano gli ospiti con Disabato che colpisce il palo con un tiro da fuori a Cucchietti battuto.

LA RIPRESA

Nella ripresa la Pro Patria passa nuovamente in vantaggio al 51′. Cottarelli attiva il radar e lancia in avanti un bel pallone per il colpo di testa di Gucci che anticipa secco Sbampato e supera Cucchietti. I ritmi a questo punto calano anche per i tanti cambi spesi da entrambi gli allenatori. L’Alessandria deve reagire per cercare di rientrare in partita. Nel finale l’Alessandria sfiora il pareggio nell’ultimo minuto di recupero con un diagonale di De Luca che termina sul fondo sfiorando il palo.

