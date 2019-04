Video/ Entella Arezzo (2-1): highlights, i liguri difendono il primo posto (Serie C)

Entella-Arezzo termina con il risultato finale di 2-1 in favore dei padroni di casa. Subito uno sguardo ai due schieramenti, con l’Entella che si affida al 4-3-1-2, con Dany Mota alle spalle di Mancosu e Caturano; Paolucci in cabina di regia ed Eramo-Icardi mezzali. Identico modulo anche per l’Arezzo: Cutolo e Brunori formano la coppia offensiva, mentre Serrotti è il fantasista davanti a Basit, Buglio e Foglia. Pronti, via. I padroni di casa partono a mille con un bel giro palla e ritmi piuttosto elevati. Al 14′ ecco la prima occasione per i locali: Paolucci calcia dal limite ma la sfera termina di poco a lato. Al 21′ Iocolano apparecchia per Eramo che da pochi passi manca il pallone. Poco dopo risponde l’Arezzo con un mancino di Buglio terminato a lato. Al 25′ ancora Entella in avanti con il colpo di testa di Pellizzer che meriterebbe maggior fortuna. Il gol è nell’aria e arriva al 26′: Ciralese mette in mezzo un traversone per Iacolano, il quale decide di calciare di prima intenzione. La sua conclusione a giro finisce dove il portiere avversario non può arrivare. Al 31′ Arezzo a un passo dal pari: Brunori fallisce l’1-1 da posizione più che favorevole.

LA RIPRESA

Nella ripresa l’Entella sfiora il gol con il solito Iocolano, fermato da una buona parata di Pelagotti. Su ribaltamento di fronte Paroni non è altrettanto reattivo sul tentativo di Cutolo, ma alla fine l’estremo difensore dei locali riesce a salvarsi. In questa fase crescono i toscani che tornano a bussare alla porta di Paroni con una tripla occasione capitata a Cutolo. Ma per il momento i padroni di casa restano avanti di una rete. Nel finale i toscani acciuffano il pareggio con Brunori al 77′. Sala parte palla al piede e appoggia per il compagno, che a porta vuota non sbaglia l’1-1. L’Entella reagisce subito e all’83’ trova il gol vittoria con Belli. Dagli sviluppi di un calcio di punizione il terzino anticipa tutti e con un perfetto colpo di testa batte Pelagotti.

