Video/ Lucchese Piacenza (1-2): highlights, lupi ancorati al 2^ posto (Serie C)

Lucchese-Piacenza termina con il risultato di 2-1 in favore degli ospiti.Prima di raccontare quanto accaduto in campo andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni. La Lucchese si affida al 4-3-1-2 con Bernardini trequartista alle spalle di Bortolussi e Sorrentino. Dall’altra parte il Piacenza opta per un duttile 3-5-2 con Ferrari e Terrani a creare problemi alla difesa toscana; Corsinelli e Barlocco sono gli esterni mentre Porcari guida la mediana. Pronti, via. Al 5′ ospiti in avanti con Terrani che non impensierisce Falcone. Al di là di questa scintilla isolata il match prosegue sui binari dell’equilibrio. Davvero poche emozioni allo stadio Porta Elisa di Lucca, con le due squadre che non hanno regalato spunti degni di nota. Tanta lotta in mezzo al campo e altrettanta foga agonistica. Al 57′ i rossoneri sbloccano il match con Matteo Zanni, che dalla distanza lascia partire una conclusione che beffa Fumagalli per il clamoroso vantaggio dei locali.

RILANCIO DEI LUPI

Il Piacenza accusa il colpo e rischia di naufragare. Al 60′ Gabbia ci prova di testa da pochi passi ma Fumagalli è reattivo e riesce a salvarsi con un miracolo. Nel finale il Piacenza alza il proprio baricentro e acciuffa il pareggio. Al 76′ Corradi salta un avversario e lascia partire un sinistro che termina la sua corsa alle spalle di Falcone. In pieno recupero Ferrari timbra il pesantissimo gol che vale il sorpasso con un tap in da pochi passi. Tre punti pesantissimi per il Piacenza. Tanto rammarico per i padroni di casa che forse avrebbero meritato il pari.

