Video/ Valencia Villarreal (2-0): highlights, Marcelino vola in semifinale!

Qualificazione raggiunta per i pipistrelli, a cui è bastato il 2-0 segnato contro il Submarino Amarillo nella partita di ritorno dei quarti di finale dell’Europa league. Forti poi del 3-1 segnato nel turno di andata, per i ragazzi di Marcelino ottenere la qualificazione alle semifinale di coppa è stato facile, benché come emerge nel video di Valencia Villarreal, la sfida di ieri sera al Mestalla sia stata combattuta. Alla fine però il Valencia si è di nuovo dimostrato superiore e con i gol di Latorre al 13’ minuto di gioco e di Parejo al 54’ ha chiuso la faccenda. Se però guardiamo le statistiche fissate al triplice fischio finale vediamo che i pipistrelli hanno totalizzato il 44% del possesso palla oltre a 9 tiri di cui 4 in porta: ci aggiungiamo però i padroni di casa ieri sera anche 15 punizioni, 5 parate e 358 passaggi completati sui 411 complessivi. Numeri migliori nel confronto per il Villarreal che ha firmato il 56% di possesso palla oltre che 20 tiri di cui per solo 5 correttamente indirizzati nello specchio. Ecco pure 6 corner, 31 rimesse laterali, due sole parate e 570 passaggi completati sui 635 totali.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della sfida ha preso parola in sala stampa il tecnico del Valencia Marcelino, che ha commentato così la partita e la raggiunta qualificazione: “Siamo in semifinale di Europa League e siamo molto entusiasti della possibilità di raggiungere la seconda finale nell’anno del nostro centenario: possiamo centrare la Champions League e daremo tutto per arrivare in finale. “. Non manca un commento sul prossimo avversario, l’Arsenal: “Sta lottando per entrare in Champions, ha grandi calciatori e un allenatore che ci conosce perfettamente, ma in una semifinale può accadere di tutto, non c’è un chiaro favorito”. Per il Villarreal invece si è espresso il tecnico Calleja: “Ci è mancata la vittoria nonostante abbiamo creato diverse occasioni contro un rivale che si difende bene. Il Valencia arrivava dalla Champions League, era il peggior avversario che ci potesse capitare e auguro a loro il meglio”.

VIDEO VALENCIA VILLARREAL, GLI HIGHLIGHTS



