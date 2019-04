Probabili formazioni/ Roma Fiorentina: diretta tv, Dzeko e Schick insieme? (Serie A)

Nelle probabili formazioni di Roma Fiorentina andiamo a vedere in che modo queste due squadre potrebbero giocare nella 30^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019: per questa sfida del turno infrasettimanale il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 3 aprile, e mette a confronto due formazioni che hanno qualità e valori che permetterebbero loro di essere più avanti in classifica rispetto alle attuali posizioni. La Roma, passata attraverso l’esonero di Eusebio Di Francesco, sta perdendo la presa sul quarto posto e non può fare altro che vincere per rilanciare le sue ambizioni, sapendo però che la Lazio deve ancora recuperare una partita ed è virtualmente davanti, così come l’Atalanta che ha operato il sorpasso. Netta sconfitta casalinga contro il Napoli nella partita che avrebbe potuto rappresentare il rilancio dei giallorossi; la Fiorentina ha perso un’altra occasione di avvicinare la zona Europa League facendosi fermare in casa dal concreto Torino, e ormai il distacco appare troppo ampio per permettere un recupero anche se le speranze non sono del tutto esaurite. Studiamo allora dubbi e certezze dei due allenatori a poche ore da questo interessante incrocio, valutando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Roma Fiorentina.

La diretta tv di Roma Fiorentina è disponibile solo per gli abbonati alla televisione satellitare: i canali cui riferirsi sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, dove eventualmente si potrà utilizzare il codice 420703 per acquistare il singolo evento. In assenza di un televisore, l’emittente fornisce la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e attivando su di essi l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA

I DUBBI DI RANIERI

Nelle probabili formazioni di Roma Fiorentina, Claudio Ranieri potrebbe puntare sul 4-4-2: questo porterebbe Zaniolo ad allargarsi come esterno destro di centrocampo, con Justin Kluivert che potrebbe giocare a sinistra al posto di un Perotti le cui condizioni vanno sempre monitorate, e che dopo essere partito titolare domenica potrebbe andare in panchina. Per il resto, El Shaarawy e Florenzi non recuperano e Manolas è squalificato: sarà allora Ivan Marcano a prendere il posto del greco come partner di Fazio al centro della difesa, a destra giocherà Karsdorp con il recupero di Kolarov dall’altra parte, Olsen cerca riscatto dopo la brutta prestazione contro il Napoli. A fare legna a centrocampo ci sarà come sempre Nzonzi, anche se De Rossi potrebbe rappresentare una buona opzione; al suo fianco giocherà Cristante e anche qui c’è Lorenzo Pellegrini che sgomita per avere una maglia essendo rientrato, nel reparto offensivo una soluzione alternativa potrebbe essere rappresentata da Cengiz Under ma, almeno per il momento, sembra che la scelta di Ranieri debba cadere su Schick, che dunque giocherebbe in linea con Dzeko.

LE SCELTE DI PIOLI

Stefano Pioli affronta Roma Fiorentina con il solito 4-3-3, ma ancora senza Federico Chiesa e Edmilson Fernandes: a centrocampo l’ex di giornata Gerson sarà schierato come mezzala sinistra con Benassi che agirà sull’altro versante, con Veretout che come sempre va in cabina di regia. In difesa invece Ceccherini appare favorito su Vitor Hugo per affiancare German Pezzella, che torna dalla squalifica; Milenkovic, sempre più una certezza per questa squadra, scala allora sulla corsia destra con Biraghi che agirà invece sulla sinistra. Il portiere sarà Lafont già rientrato domenica, mentre nel tridente offensivo si va verso la conferma dell’assetto con Giovanni Simeone – che ha raggiunto quota 6 gol in campionato – da prima punta, il che significa naturalmente che Muriel dovrà allargare il suo raggio d’azione e partire dalla sinistra. A fare l’esterno sulla corsia destra sarà Mirallas; l’alternativa potrebbe essere l’avanzamento di Gerson, il che porterebbe Bryan Dabo ad avere una maglia a centrocampo.

IL TABELLINO

ROMA (4-4-2): 1 Olsen; 2 Karsdorp, 20 Fazio, 15 Marcano, 11 Kolarov; 22 Zaniolo, 4 Cristante, 42 Nzonzi, 34 J. Kluivert; 9 Dzeko, 14 Schick

A disposizione: 83 Mirante, 63 Fuzato, 18 Santon, 5 Juan Jesus, 7 Lo. Pellegrini, 16 De Rossi, 19 Coric, 17 Cengiz Under, 8 Perotti

Allenatore: Claudio Ranieri

Squalificati: Manolas

Indisponibili: Florenzi, Pastore, El Shaarawy

FIORENTINA (4-3-3): 1 Lafont; 4 Milenkovic, 5 Ceccherini, 20 Ger. Pezzella, 3 Biraghi; 24 Benassi, 17 Veretout, 8 Gerson; 11 Mirallas, 9 G. Simeone, 29 Muriel

A disposizione: 23 Terracciano, 33 Brancolini, 2 Laurini, 31 Vitor Hugo, 16 Hancko, 14 B. Dabo, 6 Norgaard, 29 Montiel, 28 Vlahovic, 27 Graiciar

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: –

Indisponibili: E. Fernandes, F. Chiesa, Pjaca



