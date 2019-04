Diretta Bologna Sampdoria/ Streaming video e tv: obiettivi opposti in palio (Serie A)

Bologna Sampdoria, diretta dall’arbitro Mariani, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 20 aprile 2019, presso lo stadio Renato Dall’Ara della città emiliana. Come da tradizione al sabato di Pasqua, questa trentatreesima giornata di Serie A ci regalerà un Sabato Santo ricchissimo di calcio: Bologna Sampdoria è sicuramente una sfida di grande tradizione, per di più entrambe le formazioni sono ancora in corsa per obiettivi fondamentali. Il Bologna del grande ex Sinisa Mihajlovic è reduce da un buon pareggio sul campo della Fiorentina, ma con 31 punti è appena quartultimo in classifica e di conseguenza il cammino verso la salvezza è ancora lungo per i rossoblù emiliani, che avrebbero grande bisogno di una vittoria oggi. La Sampdoria di Marco Giampaolo arriva invece da una bellissima vittoria nel derby contro il Genoa che ha rilanciato le ambizioni europee dei blucerchiati: con 48 punti si può infatti mettere nel mirino il gruppo che insegue almeno un posto in Europa League, a patto di continuare a fare bene anche sul campo di un Bologna affamato di punti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Sampdoria sarà garantita da Sky: per la precisione, l’appuntamento con la partita allo stadio Dall’Ara sarà per gli abbonati sul canale Sky Sport 254. Di conseguenza, anche la diretta streaming video di Bologna Sampdoria sarà garantita solamente agli abbonati alla piattaforma satellitare, tramite il servizio garantito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SAMPDORIA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni attese in Bologna Sampdoria. Sinisa Mihajlovic dovrà fare a meno degli squalificati Santander e Dijks, in difesa è possibile che Mbaye giochi sulla fascia sinistra, dando così spazio a Calabresi a destra. In attacco dovremmo invece vedere Palacio come prima punta del 4-2-3-1, sostenuto dal terzetto formato da Orsolini (favorito su Edera in un possibile ballottaggio), Soriano e Sansone. In mediana si segnala invece un altro ballottaggio, quello tra Dzemaili e Poli. La Sampdoria ha invece squalificato Gabbiadini: vedremo dunque Quagliarella e Defrel in attacco, con il solito dubbio tra Saponara e Ramirez sulla trequarti. Marco Giampaolo tuttavia ha dubbi soprattutto in difesa, dove Bereszynski e Sala si contendono la maglia da terzino destro mentre uno fra Colley e Tonelli formerà con Andersen la coppia centrale davanti ad Audero.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Bologna Sampdoria. Le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che sono favoriti i rossoblù padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato a 2,25, mentre poi si sale a quote molto simili per il pareggio e per la vittoria esterna da parte della Sampdoria. Per la precisione, il segno X è quotato a 3,30, mentre il segno 2 varrebbe 3,25 volte la posta in palio.



