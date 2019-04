Diretta Fiorentina Bologna/ Streaming video e tv: il ritorno di Montella (Serie A)

Fiorentina Bologna sarà diretta dal signor Giacomelli, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 14 aprile: derby dell’Appennino allo stadio Artemio Franchi, partita valida per la 32^ giornata nel campionato di Serie A 2018-2019. Un pomeriggio nel quale il focus è inevitabilmente su Vincenzo Montella: dopo quattro anni il tecnico torna sulla panchina dei viola a seguito delle dimissioni di Stefano Pioli, una vicenda gestita non benissimo dall’intero ambiente e arrivata dopo la sconfitta interna contro il Frosinone, che ha sostanzialmente messo la parola fine alla rincorsa per l’Europa. Montella dunque cercherà di chiudere al meglio la stagione ma intanto lavora già per la prossima; il primo avversario che si trova di fronte è quel Sinisa Mihajlovic che era stato tecnico appena prima di lui (al netto dell’esonero ad inizio campionato) proprio alla Fiorentina e che, tornato a Bologna, ha aperto ad una buona serie di risultati culminata al momento con la vittoria sul Chievo, che ha portato la squadra rossoblu al quartultimo posto e dunque virtualmente salva. Bisogna difendersi dagli assalti dell’Empoli, e una vittoria oggi sarebbe un risultato forse determinante; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Fiorentina Bologna, intanto noi aspettando il calcio d’inizio possiamo gettare un rapido sguardo alle scelte di formazione dei due allenatori.

La diretta tv di Fiorentina Bologna sarà disponibile solo per gli abbonati alla televisione satellitare: il canale cui fare riferimento è infatti Sky Sport 253. In assenza di un televisore la partita si potrà seguire anche in diretta streaming video: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e attivare senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go a disposizione di tutti i clienti.

In Fiorentina Bologna Montella non dovrebbe stravolgere quanto fatto da Pioli: la formazione viola dovrebbe rimanere la stessa e dunque si apre il ballottaggio tra Giovanni Simeone e Mirallas per completare un tridente nel quale Federico Chiesa e Muriel sono confermati. L’alternativa però è un 4-2-3-1 d’assalto: il colombiano alle spalle del Cholito, Chiesa e Mirallas larghi e due soli centrocampisti che sarebbero Veretout e Benassi. Con la mediana a tre ci sarà Gerson (Edmilson Fernandes va verso il forfait), difesa classica con Milenkovic e Biraghi esterni mentre German Pezzella e Vitor Hugo proteggono il portiere Lafont. Nel Bologna si va verso la conferma degli undici che hanno battuto il Chievo, dunque per Mihajlovic modulo quasi speculare: davanti a Skorupski operano Danilo e Lyanco, Ibrahima Mbaye e Dijks saranno invece i terzini. Il centrocampo è comandato come sempre da Pulgar, che avrà al suo fianco Dzemaili; un passo avanti per Roberto Soriano che si piazza sulla trequarti con il supporto che gli arriverà da Orsolini e Nicola Sansone, che dovranno aprire il campo e creare spazi per Palacio che resta favorito su Santander, non al top della condizione.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Fiorentina Bologna ci dicono che a essere favorita è la squadra di casa: secondo questo bookmaker infatti il segno 1 per la vittoria dei viola vi permetterebbe di mettere sul piatto un valore pari a 1,87 volte la somma che avrete giocato, contro l’eventualità del successo in trasferta (segno 2) che vi farebbe guadagnare 4,50 volte la puntata. Per l’ipotesi del pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso la vincita corrisponderebbe a 3,40 volte quanto puntato.



