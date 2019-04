Diretta Brescia Milano/ Streaming video e tv: Leonessa in calo (basket Serie A1)

Brescia Milano, partita valida per la 27^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019, va in scena alle ore 20:30 di sabato 2’0 aprile presso il PalaLeonessa. Ennesimo derby lombardo di un torneo che si avvia verso la conclusione della sua regular season: dopo aver vinto sul parquet di Varese una partita particolarmente complicata, l’Olimpia si è rilanciata e punta con decisione a chiudere il discorso legato al primo posto, con due gare di vantaggio su Venezia e dunque la necessità di fare l’ultimo sforzo per avere il fattore campo per tutte le serie dei playoff. La post season è l’obiettivo della Germani, che però nell’ultima giornata ha perso una sanguinosa sfida interna contro Cremona: adesso la squadra di Andrea Diana ha due partite da recuperare per prendersi l’ottavo posto, e non può sbagliare questo impegno se vuole avere l’opportunità di lottare per la seconda qualificazione consecutiva ai playoff. Aspettando la diretta di Brescia Milano possiamo dunque andare a vedere quali sono i temi principali di questa partita molto interessante, e che potrebbe non essere scontata nel suo esito.

Abbiamo già detto che Brescia Milano è un derby lombardo: per la Germani si tratta del terzo consecutivo e i primi due non sono andati certo bene, perché prima di cedere alla Vanoli era arrivato il ko di Desio contro Cantù. La rincorsa verso i playoff, che sembrava lanciata con tre vittorie consecutive, si è improvvisamente arrestata; a contribuire al peggioramento della classifica c’è stato anche il rilancio di avversarie come Sassari o Trento, ma è chiaro che Brescia debba guardare innanzitutto in casa propria. Meglio: avrebbe potuto farlo fino a poco tempo fa, adesso non è padrona del suo destino e paga dunque un brutto avvio di campionato, o lo pagherà se alla fine i playoff non arriveranno. Per quanto riguarda l’Olimpia, il calo strutturale c’è stato perché vanno considerate le 30 partite giocate in Eurolega; sfumato l’obiettivo internazionale, la capolista di Serie A1 si è rimessa in corsa per un primo posto che era in discussione per qualche battuta d’arresto di troppo in regular season. Tuttavia il rilancio è arrivato con la vittoria di Varese: primo tempo chiuso sotto ma poi una bella rimonta per la squadra di Simone Pianigiani. Che resta nettamente superiore alla concorrenza: la prima vera avversaria di Milano è se stessa, per quanto banale possa sembrare, e ora l’Olimpia dovrà dimostrarlo quando finalmente inizieranno i playoff.



