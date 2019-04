Diretta Fano Virtus Verona/ Streaming video e tv: delicata sfida salvezza (Serie C)

Fano Virtus Verona verrà diretta dal signor Nicolò Cipriani, e si gioca alle ore 16:30 di sabato 20 aprile: nel girone B del campionato di Serie C 2018-2019 siamo arrivati alla 36^ giornata e al Raffaele Mancini si gioca una sfida diretta per la salvezza, delicatissima per la situazione di classifica. L’Alma Juventus occupa l’ultimo posto insieme al Rimini, rispetto al quale se non altro ha il vantaggio della doppia sfida diretta: in questo momento giocherebbe il playout contro il Renate, ma con una vittoria aggancerebbe la stessa Virtus Verona e potrebbe anche passarla con un successo di almeno due reti di margine. I rossoblu sembravano al sicuro, ma dopo le tre vittorie consecutive ha fatto solo due punti nelle ultime tre gare e arriva dalla sconfitta interna contro il Ravenna che ha rimesso tutto in discussione. Male anche il Fano, che aveva l’occasione di staccare almeno il Rimini ma ha perso il derby a Pesaro, e adesso deve nuovamente inseguire. Ci aspetta una gara delicatissima nella diretta di Fano Virtus Verona: aspettando il calcio d’inizio, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco leggendo le probabili formazioni nel dettaglio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è disponibile la diretta tv di Fano Virtus Verona: le partite del campionato di Serie C non vengono trasmesse nel nostro Paese (salvo anticipi e posticipi), ma come sempre l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà con il portale elevensports.it, che per la quinta stagione consecutiva fornisce le sfide (in abbonamento o acquistando il singolo evento ad un prezzo fissato) in diretta streaming video, e dunque chi vorrà seguire la partita dovrà armarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FANO VIRTUS VERONA

Fano Virtus Verona sarà affrontata da Fabio Brini senza Lulli, squalificato: a centrocampo allora dovrebbe giocare Acquadro, che si dispone al fianco di Tascone nel consueto 4-4-2 nel quale Cernaz potrebbe avere un’occasione come esterno sinistro. Dall’altra parte del campo spazio a Clemente, con una coppia offensiva formata da Ferrante e uno tra Scardina e Mancini; in difesa invece Celli e Dramane Konaté proteggeranno il portiere Mouhamadou Sarr mentre Cristian Sosa e Liviero agiranno sugli esterni in qualità di terzini. Conferme nella Virtus Verona di Luigi Fresco: Giacomel tra i pali, Jacopo Rossi e Sirignano davanti a lui con Lavagnoli e Manfrin schierati larghi a formare delle catene esterne con Onescu e Casarotto, che agiranno come mezzali ma dovranno anche allargare il campo per le sovrapposizioni. Giorico tiene in mano le redini della manovra, davanti a lui il trequartista è Grbac schierato a supporto di Danti e Vincenzo Ferrara, cui saranno chiesti i gol per la salvezza.

QUOTE E SCOMMESSE

Fano Virtus Verona è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita è quella di casa, con un valore pari a 2,35 volte la somma messa sul piatto per il segno 1. Il valore dato al successo esterno dei veneti, per il quale dovrete giocare il segno 2, vale 3,10 volte la puntata mentre l’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, vi farebbe mettere in tasca una cifra corrispondente a 3,00 volte la giocata.



