Diretta Parma Milan/ Streaming video e tv: Gattuso cerca la vittoria (Serie A)

Parma Milan, diretta dall’arbitro Valeri, si gioca alle ore 12.30 di oggi, sabato 20 aprile 2019, presso lo stadio Ennio Tardini della città emiliana. Siamo al sabato di Pasqua, di conseguenza la trentatreesima giornata di Serie A si disputerà come da tradizione quasi per intero oggi, a partire dal lunch match che sarà appunto Parma Milan. Gli emiliani arrivano da due pareggi consecutivi per 0-0, l’ultimo nel derby con il Sassuolo: il Parma in questo modo è salito a 35 punti in classifica, la salvezza è vicina ma non ancora certa e un risultato di prestigio – non sarebbe il primo per gli uomini di Roberto D’Aversa – segnerebbe un enorme passo avanti per il Parma. La posta in palio però è importante soprattutto per il Milan di Gennaro Gattuso, che con la vittoria contro la Lazio ha dato un calcio alla crisi e con 55 punti è adesso quarto in classifica. La battaglia però sarà ancora lunga per arrivare alla prossima Champions League, una seconda vittoria consecutiva sarebbe di conseguenza fondamentale per il Milan sotto tutti i punti di vista.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Milan sarà garantita da Sky: a differenza dei lunch match della domenica, oggi la partita dell’ora di pranzo sarà visibile sulla televisione satellitare, per la precisione sui canali Sky Sport Serie A (il numero 202) e Sky Sport 251. Di conseguenza, anche la diretta streaming video di Parma Milan sarà garantita agli abbonati, tramite il servizio garantito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA MILAN

Vediamo adesso che cosa ci dicono le probabili formazioni di Parma Milan. Buone notizie per Roberto D’Aversa, che recupera Bruno Alves per guidare la difesa e potrà schierare Gervinho in un attacco che resta comunque in emergenza. Al fianco dell’ivoriano nel tridente dovremmo dunque vedere Ceravolo e Sprocati, ma quest’ultimo è a rischio qualora D’Aversa dovesse optare per un modulo con due sole punte. A centrocampo ci saranno Kucka e Barillà, si segnala un ballottaggio a tre con Scozzarella leggermente favorito su Rigoni e Stulac – con il 4-4-2 però giocherebbero due di questi tre. Nel Milan buone notizie da Donnarumma e Paquetà, resta però da capire se verranno schierati subito: a centrocampo è comunque scongiurata l’emergenza, perché il giudice sportivo non ha preso provvedimenti per Kessie e Bakayoko. In attacco dovremmo vedere ancora il tridente con Suso, Piatek e Calhanoglu, dunque Cutrone sembra destinato a un’altra panchina.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Parma Milan, basandoci sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Sono favoriti i rossoneri, infatti il segno 2 è quotato a 1,75, mentre poi si sale già a quota 3,55 in caso di pareggio (segno X) ed infine una vittoria casalinga del Parma – naturalmente indicata dal segno 1 – varrebbe ben 5,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto negli emiliani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA