Diretta Milan Lazio/ Streaming video DAZN: sfida per la Champions (Serie A)

Milan Lazio, diretta dall’arbitro Rocchi questa sera, sabato 13 aprile 2019 alle ore 20.30, sarà l’anticipo del sabato sera della trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Un vero e proprio spareggio Champions tra due formazioni che stanno attraversando un momento-no. Dopo 10 risultati utili di fila che l’avevano proiettato al terzo posto in classifica, il Milan ha ricavato un solo punto nelle ultime 4 sfide contro Inter, Sampdoria, Udinese e infine contro la Juventus. La Lazio sembrava poter rilanciare il sogno del quarto posto dopo la vittoria proprio a San Siro contro l’Inter, ma aver raccolto un solo punto contro Spal e Sassuolo – con un pareggio in extremis – ha di nuovo gelato le speranze biancocelesti, ora appese a questo scontro diretto e al recupero da giocare mercoledì prossimo all’Olimpico contro l’Udinese.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Lazio non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay su satellite o sul digitale terrestre ma solo in diretta streaming video via internet, in esclusiva per tutti gli abbonati DAZN. Basterà collegarsi tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

Analizziamo adesso le probabili formazioni di Milan-Lazio, sfida che andrà in scena naturalmente presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a Milano. I padroni di casa scenderanno in campo con Reina, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia, Bakayoko, Suso, Piatek, Calhanoglu. Risponderanno gli ospiti con questo undici titolare: Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, Correa, Immobile.

QUOTE E PRONOSTICI

Le agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico al Milan nella sfida contro la Lazio. Vittoria in casa quotata 2.45 da Bet365, pari proposto a 3.40 da William Hill, mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 2.80 da Eurobet. Per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.91 l’over 2.5 e 1.83 l’under 2.5.



