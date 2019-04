Diretta Reggina Casertana/ Streaming video e tv: quasi uno spareggio (Serie C)

Reggina Casertana, diretta dall’arbitro Nicolò Marini della sezione Aia di Trieste, è una partita in programma nella trentaseiesima giornata del girone C di Serie C che si disputa per intero oggi, sabato 20 aprile 2019, alla vigilia della Pasqua. L’appuntamento sarà alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, naturalmente presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Siamo ormai giunti al terzultimo turno della stagione regolare e Reggina Casertana si presenta come una sorta di “spareggio” nella intricatissima zona playoff. La classifica infatti ci dice che la Reggina ha 43 punti mentre la Casertana è a quota 47: al momento i calabresi sarebbero esclusi e i campani qualificati, la partita di oggi potrebbe consolidare questa situazione ma anche modificarla profondamente, di certo contribuirà a chiarirci le idee. La Reggina arriva da una preziosa vittoria sulla Cavese che ha rilanciato l’inseguimento, la Casertana d’altronde domenica scorsa ha vinto con il Siracusa avvicinando sempre di più la qualificazione ai sospirati playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Reggina Casertana; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA CASERTANA

Possiamo adesso leggere le probabili formazioni in vista di Reggina Casertana. Roberto Cavoli dovrebbe schierare i padroni di casa con il 3-4-3: Solini, Conson e Gasparetto nella retroguardia a tre davanti al portiere Confente; a centrocampo ecco poi i due mediani Zibert e De Falco più gli esterni, Kirwan a destra e Franchini a sinistra. Infine il tridente d’attacco, che dovrebbe prevedere titolari le ali Tulissi e Bellomo più Strambelli come prima punta. Modulo 3-5-2 invece per la Casertana di Sandro Pochesci, che disegniamo con Adamonis in porta, protetto dai tre difensori Rainone, Lorenzini e Pascali; nel folto centrocampo a cinque ecco da destra a sinistra Blondett, D’Angelo, Santoro, Vacca e Meola, infine Padovan e Castaldo per formare la coppia titolare in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Reggina Casertana ci dice che partono leggermente favoriti i padroni di casa, secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 è infatti proposto a 2,20; si sale poi a quota 3,05 per il segno X e dunque in caso di pareggio; infine, una vittoria esterna della Casertana ripagherebbe 3,25 volte la posta in palio chi avrà creduto nel segno 2.



