Diretta Rende Trapani/ Streaming video e tv: siciliani favoriti (Serie C)

Rende Trapani, diretta dall’arbitro Andrea Zingarelli della sezione Aia di Siena, è una partita attesa per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C. Si giocherà oggi pomeriggio, sabato 20 aprile 2019, alle ore 14.30 presso lo stadio Marco Lorenzon della città calabrese. In questo Sabato Santo, le esigenze di classifica sono ben diverse, dunque Rende Trapani ci darà risposte significative su entrambe le formazioni coinvolte. I padroni di casa del Rende, che arrivano da un pareggio a Rieti, occupano la decima posizione con 44 punti: è l’ultimo posto utile per raggiungere i playoff, dunque è una piazza molto ambita da almeno quattro squadre che inseguono da vicino i calabresi, dunque il Rende dovrà difendersi nelle ultime tre giornate della stagione regolare. Oggi però in Calabria arriva una big come il Trapani, che è secondo con 67 punti e deve tenere vivo l’inseguimento al primo posto della capolista Juve Stabia per sperare ancora nell’unica promozione diretta. I siciliani domenica scorsa hanno vinto contro il Potenza, adesso non possono fare altro che vincere ancora per approfittare di eventuali passi falsi da parte delle Vespe.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Rende Trapani; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI RENDE TRAPANI

Andiamo adesso a scoprire quali sono le probabili formazioni per Rende Trapani. I padroni di casa di Francesco Modesto ci dovrebbero proporre il 3-4-3 con Zivkov, Germinio e Maddaloni nella retroguardia a tre davanti al portiere Maddaloni. Ecco poi a centrocampo gli esterni Viteritti a destra e Franco a sinistra più la coppia mediana composta da Awua e Rossini, infine in attacco le due ali Vivacqua e Borello in appoggio alla prima punta Actis Goretta. Quanto al Trapani, mister Vincenzo Italiano dovrebbe invece proporre il 4-3-3: in porta Dini, davanti a lui Costa Ferreira terzino destro, i due centrali Taugourdeau e Joao Silva e Lomolino a sinistra; a centrocampo i tre possibili titolari sono Alti, Toscano e Corapi, infine ecco il tridente con i due esterni Ferretti e Fedato in appoggio al centravanti Evacuo.

PRONOSTICO E QUOTE

Il fattore campo sulla carta non dovrebbe bastare ai calabresi: il pronostico di Rende Trapani secondo le quote dell’agenzia Snai ci dice infatti che sono favoriti i siciliani, con il segno 2 quotato a 2,25. Quotazioni quasi identiche fra loro invece per il pareggio e la vittoria casalinga del Rende: il segno X è proposto a 3,15, il segno 1 vale 3,10 volte la posta in palio.



