VAR PARMA MILAN, ARBITRO VALERI/ Video, contatto Donnarumma-Ceravolo: niente rigore

Var Parma Milan, subito polemiche allo stadio Tardini nella gara valida per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2018/2019: arbitro Valeri nella bufera per non aver assegnato un calcio di rigore alla formazione di casa allenata da Roberto D’Aversa. Assistito da Caliari e De Meo, con La Penna e Alassio addetti al Var, il fischietto è finito al centro delle polemiche per l’episodio registrato al minuto 11: contatto in area di rigore rossonera tra Gigio Donnarumma e Fabio Ceravolo, un tocco che è sembrato chiaro ai calciatori gialloblu e ai loro sostenitori, ma non all’arbitro. Valeri, che ha spiegato che a suo avviso l’estremo difensore ha toccato la palla, ha deciso di non andare a rivedere l’azione al Var, con gli addetti al video che hanno dato la loro versione dei fatti senza spingerlo a rivedere la decisione. E su questa azione se ne discuterà a lungo…

VAR PARMA MILAN: PROTESTE DEI PADRONI DI CASA

Nel mirino della critica l’arbitro Valeri ma anche i due addetti al Var, che con un silent check hanno confermato che non c’erano gli estremi per assegnare il calcio di rigore al Parma. Sui social network monta la protesta dei tifosi gialloblu ma non solo, con la gara del Tardini guardata con interesse anche dai sostenitori delle squadre impegnate nella corsa Champions: «Rigore e rosso per Donnarumma. L’arbitro non se la sente di nuovo. Chiamate i carabinieri dai», «Che rigore non dato…..ma la Var?», «Rigore clamoroso in quel di Parma. Il Milan ha un gioco orrendo. Anzi non gioca proprio. Quindi è pronto per andare in Champions», «Onestamente, visto al replay da dietro, non ho dubbi: era rigore per il Parma».

Big moment in the opening 15 minutes! Donnarumma seems lucky to have gotten away with this one 🧐 VAR was not consulted ⁉#SerieA pic.twitter.com/Gx7oHO3vEP — Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) 20 aprile 2019





