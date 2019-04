Video/ Cagliari Frosinone (1-0): highlights, decide il gol di Joao Pedro (Serie A)

Il video di Cagliari Frosinone ci racconta una partita che certamente non passerà alla storia: un solo gol, quello segnato da Joao Pedro su calcio di rigore al 27’ minuto del primo tempo, ha comunque fatto la differenza in favore del Cagliari, che ha vinto 1-0 facendo in questo modo un passo avanti probabilmente già definitivo verso la salvezza in questa Serie A 2018-2019. I rossoblù infatti raggiungono quota 40 punti e hanno ben undici lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto a sole cinque giornate dalla fine del campionato. Discorso ben diverso per il Frosinone: i ciociari restano fermi a quota 23 punti e adesso vedono la salvezza lontana nove lunghezze, servirebbe un miracolo sportivo alla squadra di Marco Baroni per tornare in gioco. Cagliari Frosinone, come abbiamo già accennato, di certo non passerà alla storia, tuttavia i sardi hanno fatto nettamente meglio dei ciociari sia per numero di tiri totali (12-5) sia per quelli nello specchio (6-2) e tanto basta per parlare di vittoria meritata.

VIDEO CAGLIARI FROSINONE: LE DICHIARAZIONI

Al termine di una partita non memorabile, quello che resterà di Cagliari Frosinone sono i tre punti che hanno consentito ai sardi raggiungere la tanto sospirata quota 40. Comprensibile dunque la soddisfazione di Rolando Maran, allenatore del Cagliari, che si è espresso così nella classica conferenza stampa al termine della partita: “La salvezza virtualmente si può dire discorso chiuso. Siamo felici di arrivare alla quota salvezza alla sestultima con merito, dopo aver attraversato periodo difficili. Siamo qua a festeggiare un risultato ottenuto con sacrifici e che ci porta in alto in classifica in una posizione tranquilla. Riuscire a crescere durante tutta la stagione e arrivare a questo punto è motivo di soddisfazione per la società e i ragazzi che hanno lavorato tutto l’anno”. Questo invece il commento sulla prestazione di ieri: “Sapevamo che il Frosinone in trasferta gioca bene e crea difficoltà – ha affermato Maran -. Sapevamo che sarebbe stato cosi e all’inizio siamo riusciti a dare ritmo e a concedere poco a loro”. Questo però è il momento ideale anche per un giudizio più generale sulla stagione: “Sono soddisfatto di ciò che abbiamo fatto noi e di come la società sia cresciuta. Rammarico? Quando in alcuni periodi paghi i tanti infortuni succede di perdere punti come è capitato a noi. C’è una buona simbiosi con i nostri tifosi e il nostro stadio. Quando siamo qui abbiamo una spinta in più perché noi siamo bravi ad accenderli e loro bravi a trascinarci. Non avrei firmato in estate per questo risultato perché non mi piace precludermi i sogni ma ora comunque sono molto felice”, è la conclusione del tecnico del Cagliari.

VIDEO CAGLIARI FROSINONE, GOL E HIGHLIGHTS





