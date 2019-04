Video/ Empoli Spal (2-4): highlights. Tanti gol, ma ride solo Semplici (Serie A)

Nel video di Empoli Spal possiamo ammirare i tanti gol e highlights di una partita che è stata davvero emozionante, anche se alla fine hanno festeggiato solamente gli ospiti di Leonardo Semplici, che hanno colto una preziosa vittoria esterna per 2-4 sul campo dello stadio Carlo Castellani in uno scontro salvezza che avrà importanti effetti sulla classifica di Serie A. Eppure aveva cominciato bene l’Empoli, passato in vantaggio con il gol di Caputo al 22’ minuto. La Spal però ha reagito subito e già prima dell’intervallo aveva ribaltato la situazione, grazie ai gol di Petagna su rigore al 38’ e di Floccari al 44’. Emozioni a raffica anche nella ripresa, cominciata con il pareggio di Traoré al 47’, gioia però di breve durata per l’Empoli, tornato in svantaggio al 60’ a causa della doppietta di Petagna. Infine, ecco il sigillo di Antenucci al minuto 88, a punire un Empoli vanamente alla ricerca del gol del pareggio. La Spal adesso con 38 punti vede molto più vicina la salvezza, l’Empoli invece resta fermo a quota 29 ed è decisamente nei guai. I toscani paradossalmente hanno tirato di più (11-9), ma la Spal è stata spietata e adesso si può godere una salvezza davvero vicinissima.

VIDEO EMPOLI SPAL: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Empoli Spal spicca la grande differenza di umore fra i due spogliatoi. La soddisfazione è tutta per Leonardo Semplici, l’allenatore della Spal che si è espresso così ai microfoni degli inviati di Sky Sport: “Abbiamo fatto una grande partita, temevamo molto la forza dell’Empoli, il risultato è sempre stato in bilico e saperla condurre in nostro favore è sintomo di grande carattere. Faccio i complimenti a questo gruppo che sta andando oltre ogni aspettativa. Ho trasferito le mie idee e quelle del mio staff a questi ragazzi, non si sono accontentati nei momenti difficili, siamo stati bravi ad andare avanti. Sapevamo quale doveva essere il nostro percorso e stiamo affermando la nostra crescita”, questa è stata l’analisi di Semplici tra la partita e l’intero cammino in campionato dei ferraresi. Amaro invece il commento di Aurelio Andreazzoli, che ha visto il suo Empoli punito oltre i propri demeriti: “Oggi (ieri, ndR) non abbiamo avuto il massimo dalla sorte, e parlo del primo tempo. Ho visto una squadra superiore all’altra, la mia, che però ha finito la partita sconfitta. Questo complica una situazione che già di per sé lo è. Il campo però dice sempre la verità e ha vinto chi lo ha meritato”.

VIDEO EMPOLI SPAL, GOL E HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA