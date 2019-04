Diretta Empoli Spal/ Streaming video e tv: delicata sfida salvezza (Serie A)

Empoli Spal, diretta dall’arbitro Rocchi, è una delicata sfida salvezza che spicca nel programma della trentatreesima giornata di Serie A, alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 20 aprile 2019, presso lo stadio Carlo Castellani della città toscana. Alla vigilia di Pasqua, come tradizione la Serie A scende in campo e sicuramente sarà notevole il valore della posta in palio in Empoli Spal. I toscani di Aurelio Andreazzoli sono reduci da un buon pareggio sul campo dell’Atalanta, ma con 29 punti in classifica sono terzultimi, posizione che all’Empoli non basterebbe al termine del campionato per salvarsi. Sta sicuramente meglio la Spal, che grazie alla meritata pur se discussa (per la formazione bianconera) vittoria contro la Juventus è salita a 35 punti: Leonardo Semplici respira, ma lo farebbe ancora di più se la sua Spal tornasse da Empoli con un risultato positivo, confermando o addirittura aumentando il margine di vantaggio sulla terzultima. Esigenza naturalmente opposta per l’Empoli, perché senza una vittoria la situazione dei toscani diventerebbe senza dubbio più critica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Spal sarà garantita da Sky: per la precisione, l’appuntamento con la partita allo stadio Carlo Castellani sarà per gli abbonati sul canale Sky Sport 255. Di conseguenza, anche la diretta streaming video di Empoli Spal sarà garantita solamente agli abbonati alla piattaforma satellitare, tramite il servizio garantito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SPAL

Analizziamo adesso le probabili formazioni attese per Empoli Spal. Aurelio Andreazzoli è alle prese con un lunghissimo elenco di infortunati (Silvestre, Pajac, La Gumina, Ucan, Diks, Antonelli e Farias). L’unica buona notizia per l’Empoli è che torna Maietta a dirigere la difesa, perché ha scontato la squalifica. Per scarsità di alternative resta aperto un solo ballottaggio per Andreazzoli: chi affiancherà Caputo in attacco tra Oberlin e Mchedlidze? Molta più abbondanza per Leonardo Semplici: da segnalare comunque la squalifica di Fares, che sarà sostituito da Costa come esterno sinistro del 3-5-2 della Spal. Attenzione a un affaticamento muscolare per Kurtic, potrebbe eventualmente giocare titolare Schiattarella; in attacco il solito dubbio su chi affiancherà Petagna, ma potrebbe essere favorito Floccari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Empoli Spal, delicata sfida salvezza nella quale il fattore campo potrebbe fare la differenza, secondo l’agenzia di scommesse Snai. Infatti il segno 1 è quotato a 2,05, mentre in caso di segno 2 si arriverebbe a 3,75 volte la posta in palio. Valore intermedio infine per il pareggio, perché il segno X è quotato a 3,30.



