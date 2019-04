Video/ Udinese Sassuolo (1-1): highlights, un punto a testa in Friuli (Serie A)

Un passo in avanti a testa e per Udinese e Sassuolo la salvezza è più vicina: questo emerge dal video di Udinese Sassuolo, partita terminata con un pareggio per 1-1 nella 33^ giornata di Serie A. Sembra addirittura una formalità per gli emiliani, ormai a +9 dal terzultimo posto, sale invece a +4 l’Udinese grazie alla contemporanea sconfitta dell’Empoli in casa contro la Spal. Il match inizia di fatto con una conclusione di De Maio al 9’ che sorvola la traversa, poi si rende pericoloso il Sassuolo con Boga e Berardi. Conclusioni che non hanno fortuna, nel mezzo Tudor deve operare una sostituzione con un problema al flessore per Fofana, sostituito da Sandro. Al 31’ i neroverdi sbloccano il risultato sfruttando un’incertezza di Troost-Ekong, Berardi trova il tempo giusto per l’assist per Sensi e il Sassuolo è in vantaggio grazie ad un sinistro del centrocampista.

VIDEO UDINESE SASSUOLO: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa Tudor corre ai ripari inserendo Lasagna al posto di De Maio: una vera e propria Udinese a trazione anteriore, con lo stesso Lasagna che reclama un rigore per un contrasto in area con Demiral. Nel finale di partita la pressione dell’Udinese aumenta esponenzialmente, al 31’ De Paul arriva a concludere con lo specchio della porta spalancato, ma Demiral di testa di produce in un clamoroso salvataggio sulla linea. Al 35’ i friulani trovano il meritato pareggio: sugli sviluppi di un corner Lirola cerca di anticipare Okaka ed infila la propria porta per il più classico degli autogol. Il pareggio finisce per accontentare entrambe le squadre che nella parte conclusiva del match non regalano ulteriori sussulti, il match tra Udinese e Sassuolo si chiude sull’1-1.

